La Seu amplia les ajudes a la rehabilitació de porxos i façanes

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns la convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis dels carrers Major i dels Canonges.

Com a novetat d’enguany, aquesta convocatòria s’amplia a 13 carrers més del centre històric de la ciutat. Concretament, són els carrers de Sant Josep de Calassanç, de la Muralla, del Pou, del Carme, de la Creu, Estret, de la Palma, de Sant Agustí i de la Roca, juntament amb el passatge de la Missió, la plaça del Carme, el Pati Palau i la placeta de Sant Nicolau.

A més a més, la convocatòria no només s’adreça a totes les persones físiques o jurídiques que vulguin fer alguna actuació durant aquest any, sinó que també té efectes retroactius i poden ser subvencionables actuacions realitzades durant l’any passat. Aquesta convocatòria compta amb una partida pressupostària de 50.000 euros.

La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, afirma que aquesta nova convocatòria «segueix tenint la voluntat de millorar la conservació d’aquests porxos i façanes, ja que és indubtable que són un dels elements més representatius de la Seu d’Urgell».

El període de presentació de la sol·licitud té dues fases. Les sol·licituds d’actuacions a edificis amb porxos dels carrers Major i dels Canonges s’hauran de lliurar a partir d’aquest dijous i fins el 29 de març.

Pel que fa a les sol·licituds d’actuacions a la resta d’edificis dels carrers fixats en aquesta convocatòria, incloent-hi els edificis amb porxos que no hagin concorregut a la primera fase, serà del 3 d’abril fins al 15 de desembre de 2018.

Tal i com indiquen les bases, els ajuts s’atorgaran per ordre de presentació de les sol·licituds a l’OAC de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que compleixen amb tota la documentació que es demana.

Les subvencions que s’atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. Aquest ajut pot arribar fins al 85% del total del cost de l’actuació si es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell. L’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l’edifici té una única façana, i de 3.000 euros si en té més d’una.

La pintura que es faci servir per repintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal.