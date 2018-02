Crèdit innova amb un servei personalitzat d’assessorament

Crèdit Andorrà va presentar ahir l’eina que s’implantarà progressivament durant els propers mesos i que es centrarà en la personalització a través de la tecnologia cloud dels assessoraments financers per a serveis de banca privada. El mòdul d’assessorament financer que ha desenvolupat Crèdit Andorrà ja està habilitat a les filials d’Espanya (Banco Alcalá) i de Luxemburg (Banque des Patrimoine Privés). L’entitat aposta per focalitzar l’atenció al client a través de la plataforma Salesforce, multinacional tecnològica escollida com la companyia més innovadora del món el 2017 segons Forbes i que ajuda les empreses a connectar amb els clients d’una manera innovadora, aprofitant les tecnologies de la quarta revolució industrial, com ho són les xarxes socials, la intel·ligència artificial i els dispositius mòbils.



El nou servei permetrà que el gestor de l’entitat bancària pugui recopilar més informació de la que ara disposa de cada client per millorar la relació amb l’usuari i agilitzar les gestions i la burocràcia en els tràmits. Així, per exemple, no caldrà que el client vagi diversos cops a l’oficina del banc per fer una gestió. A la presentació a la seu central de Crèdit, es va aclarir que els clients no seran els que accediran a la plataforma de Salesforce. Ho faran els gestors, és a dir, els empleats, que ja estan rebent formació, tant els que es dediquen a l’atenció al client com els que programen les eines que proveeixen dels serveis de Crèdit.



La iniciativa s’emmarca en el procés de transformació digital en què es troba Crèdit. “Crèdit és un reconegut exemple de com es pot posar el client al centre de totes les estratègies”, va afirmar Joaquín de Valenzuela, el director de Serveis Financers d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica de Salesforce. Aquest desenvolupament tecnològic compleix amb els requisits que estableixen les normatives del sector i, tal com va explicar, el director de la divisió de serveis corporatius de Crèdit Andorrà, Ramon Lladós, serà un referent en el món de la banca privada internacional. A banda d’aquest projecte, l’entitat també ha implantat Salesforce Financial Services Cloud, Marketing Cloud i Community Cloud, com a solució unificada de tecnologia al núvol integrada amb els cores bancaris i de les companyies asseguradores del grup.