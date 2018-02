Martí proposa acollir una trobada d’entitats lingüístiques

El cap de Govern, Toni Martí, va plantejar ahir, en la visita oficial a Andorra de la secretària general de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), Michaëlle Jean,que Andorra podria acollir una trobada de representants d’organitzacions lingüístiques. Concretament, de les quatre dones que lideren les entitats d’aquest àmbit –la Francofonia, la Cimera Iberoamericana, l’organització de les comunitats portugueses i la Commonwealth. Tot i que no es va concretar data, Martí va comentar que es podria celebrar entre el 2019 i el 2020, quan el país acull la Cimera Iberoamericana. També es va manifestar que la joventut seria un dels temes de què tractaria la trobada, tal com va informar l’ANA.



La visita que Jean està fent des d’ahir i fins demà també està servint per posar en relleu el que Andorra pot oferir i rebre de la Francofonia. Jean va assegurar ahir que el Principat podria compartir la seva experiència en regulació bancària i la certificació de productes que no siguin produïts en el seu territori o la diversificació de l’agricultura per buscar una alternativa al cultiu de tabac. L’altre àmbit en què es podrien crear sinergies a partir de la trobada d’aquestes organitzacions és el de la innovació. A més, la trobada pot ser la plataforma a partir de la qual fer promoció de la resta de llengües existents als estats membres.



Adreçant-se als assistents en català, la secretària general va dir que li agradava «l’orgull» que demostra Andorra cap a la llengua i va afegir que això «defineix l’entitat del país». També va destacar la importància de posar en relació el català amb altres llengües com el castellà, el francès o el portuguès. Va manifestar el desig que la llengua gal·la pugui ser més present als mitjans de comunicació.

Martí va destacar que la presència de Jean a Andorra «reforça l’agenda multicultural» i la voluntat de fer que el país sigui més present i actiu en el panorama internacional. Mentre el cap de Govern va remarcar que els reptes de la Francofonia són els d’Andorra, posant com a exemple la lluita contra el canvi climàtic o contra les desigualtats entre homes i dones, Jean va afirmar que «els deu països més grans necessiten els petits per fer front als reptes d’un món cada vegada més complex i desestructurat».

Visita al comú d'Andorra la Vella

Jean també es va trobar amb els titulars d’Educació, Cultura, Afers Socials i Medi Ambient. i va aprofitar ahir a la tarda per visitar el comú d’Andorra la Vella, on es va entrevistar amb els cònsols, Conxita Marsol i Marc Pons. Després d’haver estat rebuda pels dos cònsols a l’entrada del comú, Jean va signar l llibre d’honor d’Andorra la Vella i després va ser obsequiada amb un llibre de fotografies de la parròquia, que Marsol li va mostrar incidint en el fet que recull una visió de l’Andorra la Vella més tradicional i també de la més moderna. Tot seguit, els cònsols, la delegació de la Francofonia, l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez i Imma Tor, que treballa a l’OIF, van mantenir una breu trobada.