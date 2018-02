L’ONCA estrena concert per celebrar els 25 anys

L’ONCA organitza un concert, en coproducció amb la GIOrquestra, per celebrar els 25 anys de la seva fundació. L’aniversari coincideix amb els també 25 anys de la Constitució del Principat. L’actuació se celebrarà el proper 13 de març a les 21.00h a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Comptarà amb la participació dels solistes andorrans Gerard i Lluís Claret, ja que també estan d’aniversari: compleixen 50 anys en la seva carrera professional. Estaran sota la direcció del reconegut director català, Salvador Brotons.



Per celebrar l’efemèride, la Fundació ONCA, en col·laboració amb el Consell General, ha encarregat al mateix compositor i director Brotons una obra que ha titulat Doble concert per a violí, violoncel i orquestra, Op. 144, L’andorrà. A la segona part del programa s’interpretarà una de les pàgines més importants de la història de la música occidental, la Simfonia núm. 3 en mi bemoll major, Op. 55, Heroica, de Ludwig van Beethoven.



La formació gironina col·laborarà per primera vegada amb l’orquestra andorrana en un format de coproducció, que es presentarà a Andorra i es repetirà després a Perpinyà i a Girona. Segons l’autor, «l’obra fou composta amb entusiasme per la qualitat artística i humana dels solistes, i intentant escriure una peça expressiva, vistosa, intensa i comunicativa que inclou algunes melodies originals del país dels Pirineus- D’aquí el seu sobrenom».