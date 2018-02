L’Andorra Bike Race, primera prova per etapes que se celebra al país

Nova competició al país, i que presenta trets diferencials respecte a la resta. L’Andorra Bike Race serà la primera competició de BTT al Principat que es disputa per etapes. En seran tres, del 12 al 14 d’octubre. A més del seu vessant esportiu, també busca acostar la bicicleta de muntanya a la població, amb Andorra la Vella com a centre neuràlgic.

Són varies les competicions d’aquesta mena que es disputen arreu i aquesta serà «un concepte diferent al realitzat fins ara», assegura el director de la cursa, Dani Buyo. Segueix «la línia de la resta amb que compartim nom», però amb elements diferenciadors, com «acostar la competició al centre de la ciutat». A la plaça del poble s’instal·larà el village i serà el punt de sortida i arribada de cadascuna de les etapes, que seran neutralitzades. Amb els recorreguts definitius encara per acabar de definir, la primera jornada constarà de 10 quilòmetres, la segona serà de 90 km i la tercera de 60 km. El traçat, que es desenvoluparà per bona part del país, també transcorrerà per territori català.

La prova formarà part del circuit Gran Fondo World Tour, amb la intenció que faci augmentar la participació forana. L’objectiu marcat és arribar als 250 participants i les inscripcions s’obriran l’1 de març. La conformen diferents categories, tant en individual com per equips. També hi seran presents les bicicletes elèctriques, que cada dia guanyen més adeptes i que comencen a formar part d’aquesta mena de competicions.

Ambaixadors mediàtics

«Volíem crear un esdeveniment al centre de la ciutat i que tingués repercussió mediàtica», afirma Buyo. Per aquest motiu la prova compta amb tres ambaixadors de renom, l’actor i presentador Santi Millán i dos pilots de motos residents al país, Joan Barreda i Aleix Espargaró. Amb el seu projecte Los imparables, Millán en els últims 7 anys ha participat en curses de BTT arreu del món, gravant amb un toc d’humor allí on han estat amb la resta de companys. Al Marroc van ser a la Titan Desert, però també han passat per punts tant llunyans els uns dels altres com Nova Zelanda, Canadà, Sud-àfrica, Cuba o Xile. «La nostra filosofia és molt lúdica, és passar-ho bé amb allò que fem. L’humor no el fem servir única i exclusivament com a eina de treball, sinó que ens agrada implantar-ho a la nostra vida i en el nostre dia a dia», assegura Millán.

Santi Millán, Joan Barreda i Aleix Espargaró són ambaixadors de l’esdeveniment

No porta massa anys competint sobre dues rodes. A les seves vacances a Menorca, al camí de Cavalls, s’hi va començar a aficionar. Aquest fet fa que no tingui massa tècnica, «no la tinc molt depurada. Tot el que són baixades trialeres em costen», admet, i serà el que es trobarà aquí. A Andorra «hi ha desnivell», i «estic convençut que serà més complicat que altres llocs», posant-se al mateix nivell que les grans proves per etapes, com la Canadà Bike Race: «Pot estar a l’alçada. La gent que li agrada el mountain bike pur la podrà gaudir al màxim». Al Principat l’objectiu serà «no fer-me mal. El segon és acabar amb dignitat».

Barreda està valorant si participar amb una bicicleta elèctrica o bé fer-ho sense aquesta ajuda. Es prendrà la cursa com a preparació de cara a la temporada al Mundial. «Va molt bé l’entrenament en bici, ja sigui de carretera o muntanya, perquè és semblant al que fem i serà molt interessant», indica el pilot de Torreblanca.

Barreda enfoca la temporada en el Dakar després de l’operació

El proper gener afrontar el seu novè Ral·li Dakar. Barreda és sempre un dels favorits a adjudicar-se el tuareg daurat, però al seu palmarès encara no en té cap. A la passada edició va haver de retirar-se i se centra en recuperar-se després de ser operat del braç esquerre per tornar en les millors condicions al Mundial de ral·lis, i a la llarga, al Dakar.

Barreda: «M’he de preocupar en recuperar-me, no estar continuament corrent com aquest any amb problemes físics»

El castellonenc va tornar tocat de Sud-amèrica. Tal és així que fa dues setmanes va haver de passar per quiròfan per solucionar-li els problemes. «No podia continuar així i havia de recuperar-me», assegura Barreda. En les pròximes setmanes «la prioritat és recuperar-me al 100% de les lesions i llavors mirar quines són les carreres i començar a competir». La primera cita del Mundial és a Abu Dabi en un mes, però està «quasi descartada». Al maig el campionat passa per Doha, una cursa que «no ha fet mai i que em vindrà molt bé si puc arribar per començar a rodar i fer quilòmetres». Al juliol hi ha la Baja Aragón i just a continuació el Mundial fa una gira sud-americana a Perú, Xile i Argentina. «Aquests tres ral·lis són molt importants per a l’última part agafar el ritme i estar al 100% al Dakar».

Perquè l’objectiu principal és agafar la forma ràpid. «M’he de preocupar en recuperar-me, no estar continuament corrent com aquest any amb problemes físics, ja no només pel dolor, sinó perquè ja no donava més de si el cos. Per molt que la ment ho vulgui, al final estàs limitat».

En les pròximes setmanes l’organització del Dakar donarà a conèixer els països per on transcorrerà la prova, tornant a Xile i Perú, pel que hi haurà «més dunes una altra vegada». El traçat definitiu, tingui les característiques que tingui, l’afrontarà amb l’objectiu de guanyar. «Tenim molta experiència després d’uns quants anys. Hem aconseguit ja tenir un equip bo, una moto que no falla i ara m’he de preocupar que vagi tot normal, la temporada amb tres o quatre ral·lis interessants, i arribar al Dakar en les millors condicions», Està segur que «si fem això estarem lluitant per la victòria».