Ld’A demana potenciar les associacions culturals

Ld’A demana que es reconegui més la tasca de les associacions culturals i, en especial, la de les que treballen amb joves, per promocionar el patrimoni cultural del Principat i atreure el turisme. Així ho va afirmar ahir la formació a través d’un comunicat, després d’una reunió amb cinc associacions culturals del país –l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, l’Orfeó Andorrà, la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella i la Confraria d’Escudellaires de Sant Antoni d’Andorra la Vella.



El partit va remarcar les dues esmenes al pressupost, que no han estat aprovades i per les quals es presentarà reserva d’esmena, per dotar de més recursos a la promoció i la posada en valor dels dos patrimonis del país reconeguts per la Unesco: les Falles i la Vall del Madriu-Perafita-Claror. «És evident que necessitem promocionar el nostre patrimoni entre els que ens visiten i també entre els que vivim a Andorra» va puntualitzar Jordi Gallardo, candidat liberal.