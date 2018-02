Les obres de Meritxell, pendents d’un informe jurídic

La manera com s’haurà de fer l’adjudicació de les obres de reforma de l’avinguda Meritxell, si és que no s’ha de declarar desert el concurs, segueix sent una incògnita. Ahir hi va haver reunió de la comissió d’urbanisme del comú de la capital però segons van explicar els consellers de la minoria, des de l’equip de govern no se’ls va donar cap resposta a la pregunta. De fet, només se’ls va detallar que ara s’estan estudiant les ofertes presentades i que s’està a l’espera de rebre un informe del gabinet jurídic per decidir què s’ha de fer. Cal recordar que només tres empreses van licitar pels quatre trams ofertats, però que el plec de bases preveia que una sola empresa no podia fer els treballs en més d’un tram. «La veritat és que estem a l’expectativa per veure què passa i no sé si s’haurà de tornar a treure a concurs tot o no», va exposar la consellera del PS, Lídia Samarra, que alhora es va mostrar sorpresa pel poc interès que ha generat el concurs al sector de la construcció «tot i que estem en un moment en què sembla que falta obra. És estrany».

Reflexió

Més crític va ser el conseller liberal, Víctor Pintos, que considera que el què ha passat hauria de ser objecte «d’un exercici de reflexió i autocrítica». De fet, va indicar que «estem sorpresos, perquè els constructors es queixen que hi ha poca obra, per tant cal veure quin és el motiu», si bé va apuntar que «més que res suposo que haurà sigut pel termini d’execució» i va recordar que «el dia del consell de comú en què es va aprovar el concurs nosaltres ja vam dir que el plec de bases era poc rigorós i que els terminis s’havien establert de manera poc pensada». Així doncs considera que «alguna cosa no hem fet bé i només puc esperar que des de la majoria tinguin el seny i el sentit comú de posar aquest informe sobre la taula i estiguin disposats a buscar solucions de manera conjunta».



Pintos va indicar que no sap com es podrà solucionar el fet que només hi hagi tres empreses per poder repartir quatre trams i va afirmar que ara «ens trobem en un compàs d’espera». La seva idea és que majoria i minoria es puguin asseure i mirar de trobar una sortida. «Nosaltres volem debatre el model de licitació. Com a mínim poder suggerir els nostres punts de vista, malgrat que després, com sempre, acabin fent el què vulguin», va manifestar.

Retards

Davant d’aquesta situació tant Samarra com Pintos van reiterar que no veuen clar que es puguin complir els terminis d’execució de l’obra, sobretot si s’ha de tornar a fer el concurs o licitar un tram de manera individualitzada. H