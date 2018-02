El PS presenta una querella per la «trama de corrupció» al SAAS

Finalment, el parlamentari del PS, Pere López, ha puntualitzat que el partit ha decidit actuar en vista de la «inacció» del Govern i dels òrgans autoritaris, «perquè si això hagués passat en un altre país, s’hauria fet alguna cosa. En canvi, aquí no s’ha fet res».

Davant d’aquests fets, la secretària d’organització del PS, Susanna Vela, ha destacat avuien una roda de premsa que tot plegat es deu a «una mala gestió del Govern de DA» i que des del partit no «acceptaran arbitrarietats ni amiguismes que perjudiquin a la ciutadania». Vela ha afegit que els actes denunciats posen «en perill el sistema sanitari» i ha lamentat que, després d’un any i mig, «ningú sàpiga res de la demanda que va interposar el Govern».

Per ara, la querella ha estat entrada i caldrà veure si s’admet a tràmit. En cas afirmatiu, passarà a disposició de les dues batllies especialitzades que actualment tracten les qüestions relacionades amb les institucions públiques.

La petició del PS és que s’investigui l’afer més enllà d’aquests tres casos i que es vagi més enrere dels anys esmentats, ja que, possiblement, «la situació ve d’abans». Cal recordar que, l’any passat, el Govern va acomiadar el fins llavors director econòmic del SAAS, Quirze Font, per certes irregularitats que també van acabar esquitxant l’exdirector general del servei, Lluís Burgués.

El partit atribueix diferents delictes al servei, com la falsificació i ús de documents i de certificats inveraços, administració deslleial de patrimoni públic i prevaricació d’autoritats i funcionaris.

El PS ha presentat una querella a la Batllia contra persona desconeguda denunciant les irregularitats comeses al SAAS que el partit ja va fer públiques fa gairebé dos anys. El juliol del 2016, el PS va convocar una roda de premsa per exposar que –segons diverses informacions que havia pogut recollir– es demostrava que el centre sanitari andorrà estava sota una «trama de corrupció» que fregava l’àmbit penal.

Per Estefania Gracia Ruiz

