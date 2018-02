Rius puja al tercer caixó del podi a l’eslàlom FIS de les Menuires

Rius marcava un crono d’1.31.58 minuts. Per davant va tenir al francès Theo Lopez (1.28,84) i l’espanyol Alejandro Puente (1.30,21). Salvadores completava la cursa amb 1.31,89. No van concloure la primera mànega Àxel Esteve i Albert Pérez. Després de tornar dels Jocs Olímpics, Joan Verdú participava al gegant de la Copa d’Europa de Saint Moritz (Suïssa). Quedava eliminat a la primera mànega després de fer un interior. El vencedor va ser el francès Thibaut Favrot (2.23,54). El segon lloc l’ocupava el suís Thomas Tumler (2.24,00) i el tercer el finlandès Samu Torsti (2.24,08). Al mateix campionat se celebrava un entrenament de descens a Crans-Montana (Suïssa). Carmina Pallàs va ser 37a amb 1.22,28 i Cande Moreno 34a amb 1.23,01. La més ràpida va ser l’helvètica Priska Nufer (1.19,50). La van seguir les austríaques Julia Scheib (1.19,59) i Michaela Hider (1.19,86).

Per El Periòdic

