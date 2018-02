La UEFA repartirà 14,1 milions en quatre anys a cada federació

Bratislava va acollir el congrés ordinari de la UEFA, on es van aprovar diferents aspectes, com l’augment econòmic del repartiment a les federacions del programa Hat-trick, del que Andorra se n’ha beneficiat els últims anys, permetent la construcció d’instal·lacions, com l’Estadi Nacional, la Borda Mateu o el centre que s’està construint actualment a la Massana.

A la capital eslovaca van ser-hi presents el president de la Federació Andorrana de Futbol, Victor Santos; i el secretari general de l’entitat, Tomàs Gea. El programa de solidaritat i desenvolupament Hat-trick en el seu cinquè cicle, del 2020 al 2024, repartirà un total de 775 milions d’euros, que representa un 30% més que a l’anterior període (2016-2020), que en van ser 600. Aquest fet suposa que cada federació integrada a l’organisme europeu rebi durant els quatre anys 14,1 milions, que serviran per a la realització de programes formatius i de desenvolupament, i la construcció d’infraestructures com camps de futbol, estadis, centres d’entrenament i seus amb oficines. Des de que va sorgir el programa Hat-trick, la UEFA ha repartit 1.800 milions.

Distribueix 775 milions entre tots els països, que suposa un 30% més respecte al període 2016-20

Amb uns beneficis rècord, en el congrés també va aprovar-se la distribució dels diners per a les seleccions que participin a l’Eurocopa del 2020. Es farà entrega de 371 milions, superant els 301 del 2016. Cada federació rebrà 9,25 per participar, amb un afegit d’1,5 per victòria i 750.000 per empat. Una vegada superada la primera fase, en les rondes ja no hi haurà aquesta bonificació, però sí per participació. Els conjunts que arribin a vuitens de final percebran dos milions, a quarts en seran 3,25 i els semifinalistes cinc. El campió rebrà 10, mentre que el subcampió 7. El guanyador es podria arribar a embutxacar 34 milions. També es van aprovar altres aspectes, com l’informe del president i el comitè executiu 2016-17, l’informe de l’administració de la UEFA de la temporada passada, els informes financers i el pressupost de la 2018-19, i vàries esmenes dels estatuts. La sol·licitud de Jersey per ser nou membre de l’organisme continental va ser rebutjada.

El president de la UEFA, l’eslovè Aleksander Ceferin, va realitzar un discurs on va fer ènfasi en senyalar que una de les prioritats existents és «crear un major balanç competitiu en el futbol europeu», destacant la creació de la Lliga de les Nacions i la fortalesa que tenen les competicions de clubs. Respecte a la utilització del VAR, Ceferin va descartar que la pròxima temporada s’utilitzi a les competicions que organitzen, ja que hi troba «certa confusió» en la seva utilització.