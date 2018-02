Cava al fons de Pessons

L’atractiu llac dels Pessons, a Grau Roig,ja no és només un destí ideal per als turistes, ara ho és també per als caves. L’equip de restauració de Grandvalira-Saetde està duent a terme un experiment en aquest emplaçament amb la marca de caves Rimarts, de Sant Sadurní d’Anoia. Des del passat setembre, fins a 200 ampolles de cava estan submergides a l’interior de l’estany i encara hi romandran tres mesos més per fer la segona part de la criança.

L’objectiu és aconseguir «més finura, més elegància i més integració [en el producte]», va explicar el propietari dels caves Rimarts, Ricard Martínez, en el marc d’una jornada gastronòmica que Grandvalira va organitzar ahir per donar a conèixer l’experiment.

La voluntat és estudiar quin tipus de producte sorgirà. La criança se sol fer en una cava, a una temperatura d’uns 14 o 15 graus, però en aquest cas les condicions són molt diferents. Quan van introduir-se els caves, l’aigua estava a 13 graus, però durant l’hivern el llac es gela i la temperatura es manté entre dos i quatre graus. A més, cal sumar-hi la pressió de l’altitud, que és de 2.500 metres, i el moviment de l’aigua, dos elements que provocaran que l’evolució del producte sigui molt més lenta.

Amb aquest projecte, Grandvalira vol continuar potenciant la seva àrea de restauració, que en sis anys ja ha aconseguit incrementar la facturació en un 40%. «El resultat de les inversions ha donat els seus fruits i és una àrea de negoci que està creixent, per sobre fins i tot dels ingressos provinents dels forfaits», va subratllar Alfonso Torreño, el director de Grandvalira, durant l’acte de presentació.