Andbank Espanya creix i obté els seus millors resultats

Andbank Espanya va tancar l’any passat amb els millors resultats des que va introduir-se en el mercat espanyol al 2012. Aquesta entitat especialitzada en banca privada va obtenir un volum de negoci de 8.832 milions d’euros, fet que representa un creixement del 19,6% respecte de l’any anterior.

També va repuntar el seu benefici, que va arribar als 5,7 milions d’euros. Els ingressos del banc van incrementar en un 9,1%, mentre que els costos només van experimentar una pujada moderada, d’un 0,7%. «Aquestes xifres de creixement avalen el nostre model de banca privada, basat en l’especialització, l’àmplia oferta de producte i l’alt nivell de servei al client», va explicar el conseller delegat de l’entitat, Carlos Aso.

Entitat solvent

Andbank Espanya és la banca privada amb els nivells de solvència (41%) i de liquiditat (150%) més alts del sector. Des de fa poc més d’un any, a més, ha llançat un fons per unir els anomenats grans gestors value espanyols. I en aquest temps ja ha aconseguit captar 130 milions d’euros i obtenir una rendibilitat del 7,2%.

L’entitat bancària tampoc deixa de banda altres qüestions com són l’atenció al client, per això va continuar incorporant talent durant l’any 2017, amb la contractació de catorze banquers i nou agents financers.