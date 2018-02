Camp augura el creixement del comerç al detall

El Pla estratègic del turisme de compres avança a «bon ritme». Així ho ha assegurat aquest matí el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp durant una reunió mantinguda entre els membres del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç celebrada al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. El ministre ha destacat que algunes comissions van més ràpid que d’altres i ha reconegut que, de moment, de la seixantena d’accions que s’han prioritzat, 39 ja estan «en curs d’execució». La resta s’haurien d’implantar al llarg dels propers dos o tres anys per tal de poder redreçar la situació del sector comercial.

D'altra banda, Camp ha manifestat que el comerç al detall està «estancat», però s’ha mostrat «convençut» que un cop estiguin en marxa les accions, «el comerç tornarà a créixer». El ministre també ha recordat que les accions principas se centrenen en els següents eixos de treball: oferta comercial, oferta de turisme, espai urbà, gestió i relació amb l’administració pública, formació, i comunicació i comercialització de l’oferta.



Segons informa l'ANA, algunes de les accions que ja s’estan treballant o implementant són la creació d’un ‘label’ de qualitat per als comerços, un pla de transformació digital del petit comerç, la implementació de formacions de 30 hores sobre aspectes com el tracte amb el client o la gestió del punt de venda, i l’embelliment dels eixos comercials (com el projecte de Vivand i Meritxell).



Camp també ha explicat que les xifres indiquen que des de fa uns anys el comerç al detall «no baixa, però tampoc creix» (a diferència del comerç a l’engròs). Estan estancades les vendes, el nombre de comerços (entre 1.300 i 1.400), i el nombre d’assalariats (entre 5.300 i 5.400). Per això la importància que sector públic i privat treballin conjuntament en el Pla estratègic del turisme de compres i es desenvolupin com abans millor totes les accions previstes.



Un ‘outlet’ al Pas, projecte descartat



Quan es va presentar el pla estratègic, una de les accions que va generar més controvèrsia va ser la idea de convertir el Pas de la Casa en zona ‘outlet’. Al respecte, Camp ha informat que durant les reunions mantingudes amb els empresaris del Pas han constatat que la idea no agrada, motiu pel qual queda «descartat» aquest concepte, ta com s’havia plantejat inicialment. En qualsevol cas, pel que sí que se seguirà apostant és per augmentar la varietat d’oferta comercial a la localitat, en decadència els darrers anys, ha assegurat el ministre. Per aquest motiu, s’estan mantenint reunions amb empresaris que gestionen marques importants a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, per tal que obrin negocis al Pas de la Casa. «Però no és fàcil», per temes de superfície disponible i condicions laborals.



En qualsevol cas, cal fer més atractiva l’oferta comercial del Pas de la Casa més enllà de l’alcohol, el tabac i l’alimentació, passa també per millorar els accessos, l’oferta d’oci i seguir amb l’embelliment del poble, ha recordat Camp.