Andorra vol exportar als països de la Francofonia el model educatiu

El plurilingüisme i el treball sobre competències per a una ciutadania democràtica són dos dels eixos de l'educació que Andorra podria exportar a altres països. Així s'ha posat en relleu després de la visita que la secretària general de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), Michaëlle Jean, ha fet a l'escola de primera ensenyança de Sant Julià de Lòria i a la Universitat d'Andorra, on s'ha entrevistat amb alumnes dels tres sistemes educatius. D'aquesta manera, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat que aquests dos aspectes havien interessat molt Jean i que s'havien obert "vies de col·laboració molt importants" per poder exportar aquestes experiències. De fet, la secretària general de la Francofonia ha posat en relleu que Andorra podria ser "un laboratori" en educació.



Jover ha concretat que s'havia abordat la possibilitat que Andorra pogués "aportar la seva experiència" i que des de la Francofonia es pugui donar "un cop de mà" per "expandir el projecte". Així, ha explicat que ja s'està duent a terme un treball amb la Universitat d'Andorra per ensenyar els professors competències per la ciutadania democràtica, un projecte en el qual ja està implicat el Consell d'Europa i que podria esdevenir un programa que arribi als diferents països de la Francofonia.



Jean ha qualificat de "formidable" el fet que els alumnes aprenguin diferents llengües i que passin d'una a l'altra "sense cap problema". En aquest sentit, ha manifestat que és "una sort" que els estudiants puguin tenir dos professors per classe que els ensenyin català i francès. A més, ha remarcat que s'ha desenvolupat un mètode pedagògic "molt modern" en el qual es convida els estudiants a treballar en equip i a reflexionar. De fet, s'ha mostrat molt sorpresa perquè alumnes de sis i set anys estiguessin treballant aquest matí la resolució de conflictes i ha considerat que Andorra hauria d'exportar aquestes experiències de treball "dels valors essencials per al món" i des que els nens són ben petits. A més a més, ha subratllat la voluntat que mostra el país "de superar-se, d'innovar" i s'ha mostrat convençuda que el Principat hauria d'assumir "un rol de lideratge" en diferents qüestions com l'educació o per abastir de mediadors la Francofonia. També ha destacat el treball que està fent el Principat sobre la igualtat entre homes i dones, per exemple a través del Llibre Blanc de la Igualtat, o per a la prevenció de la violència de gènere.