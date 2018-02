Rècord d’ocupació hotelera al Pirineu en un mes de gener

Cal recuperar un negoci que té molt per aportar

Concretament, el sector va rebre en un mes 74.242 viatgers, els quals van fer 182.243 pernoctacions. A més a més, gairebé un de cada cinc, 13.249, van ser estrangers, els quals van fer 35.533 pernoctacions. Aquestes dades, a més a més, no inclouen els visitants que es van allotjar en establiments de càmping, turisme rural i apartaments turístics, que encara no s'han fet públics.

Per El Periòdic

