Els sindicats preveuen una reunió «tensa» amb el Govern

El Govern i els representants dels sindicats s’asseuran aquesta tarda per mirar d’arribar a un acord sobre les modificacions que reclamen aquests darrers a la nova llei de la Funció Pública i així evitar arribar a la vaga que secunden bona part dels col·lectius de funcionaris. La trobada, però, es preveu «tensa, molt tensa», va assegurar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. El motiu? «Perquè portarem temes a sobre la taula que ja veurem quin recorregut tenen», va afegir. I és que com ja van avançar la setmana passada, els sindicats tenen clares les seves línies vermelles, basades en totes aquelles observacions i punts que es van rebutjar en l’informe preceptiu de la comissió consultiva. Per tant, ara estan a l’expectativa de «veure fins a quin punt estan disposats a negociar o no i veurem quina metodologia empren, si és que en volen emprar alguna», va remarcar Ubach. De fet, ahir a la tarda, els representants dels sindicats van fer una darrera reunió per tancar tots aquells aspectes que consideren innegociables i fixar la seva postura davant la trobada amb representants de l’Executiu.



Com ja van avisar després de l’última reunió amb el Govern, l’acord per negociar es va establir en un clima de desconfiança mútua i, per tant, afirmen que «s’ha de veure la voluntat perquè no es pot donar per fet que vulguin negociar».



D’igual manera exposen que estan en un «compàs d’espera» per saber si realment s’accepta modificar en la llei els articles que consideren inacceptables o si s’han de conformar només amb les propostes de l’última oferta que se’ls va fer des de l’Executiu. Determinar si s’accedeix a canviar el redactat, abans d’entrar a tràmit parlamentari el text, serà un dels aspectes clau perquè el diàleg tiri endavant.

Pessimisme

També s’encara la possible negociació amb cert pessimisme, especialment després de sentir les declaracions de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, a la sortida de la trobada de la setmana passa. Tot i que s’acabava d’obrir la porta al diàleg, ja va apuntar que difícilment es faran enrere amb el canvi de triennis per quinquennis i que en tot cas tornaran a exposar als representants sindicals els estudis econòmics perquè quedin clars els seus arguments. Els representants laborals desconfien, doncs. A més, consideren que ells ja han cedit (recordem que reclamaven refer la llei de zero i finalment van accedir a fer modificacions sobre el projecte de llei presentat per DA) i, per tant, creuen que ara li toca al Govern accedir a algunes de les seves peticions. «Hem de veure si realment accedeixen a un diàleg o mantenen les polítiques de l’aquí mano jo que han caracteritzat el Govern de Toni Martí», va afirmar Ubach.

Lleis laborals

D’altra banda, i més enllà dels canvis en la llei de la Funció Pública, els sindicats insistiran en el fet que també cal aturar el tràmit parlamentari de les lleis laborals i socials que actualment estan al Consell General. «Tot forma part del mateix paquet, és el que diem des del primer dia», va recordar el secretari general de l’USdA, que va insistir que la seva posició no ha canviat.

I en funció de com es desenvolupi la reunió la convocatòria de vaga pot ser més o menys propera. «No hi ha res descartable i si la reunió no va bé, es podria convocar», va afirmar, destacant que l’avís que les mobilitzacions es poden produir fins al dia 19 del mes que ve ja es va donar.



El què sembla clar és que des dels sindicats es vol que l’aposta feta pel diàleg es tradueixi en quelcom real. Consideren que «és hora de dir les coses pel seu nom i deixar de banda les ambigüitats». A partir d’ara, doncs, ja no els serveixen les bones paraules, sinó que volen que es comencin a veure resultats. I si no és així, la negociació sembla que podria durar poc. En cas contrari, les dues parts es tornaran a veure divendres per seguir avançant.