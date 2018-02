El comerç al detall «s’estanca» en 1.300 botigues i 5.300 treballadors

El comerç al detall es troba «estancat». Així ho va destacar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que va assegurar que el sector té problemes per «créixer» i que actualment no es mou dels «1.300-1.400 establiments i dels 5.300-5.400 treballadors». Malgrat que aquestes xifres no són negatives, ja que les botigues del sector «no van a menys», el ministre va insistir que cal fer accions i, sobretot, establir un «canvi de tendència».

Camp va fer aquestes declaracions després que el Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç es reunís per parlar del Pla estratègic del turisme de compres i concretés algunes de les accions que cal implementar. De fet, el ministre va assegurar que el comerç al detall podrà reflotar «en dos o tres anys» gràcies a aquest pla.

Camp destaca que altres àmbits, com el comerç a l’engròs o la intermediació comercial, estan creixent

Tot i que hagi una pota que coixeja, el líder la cartera també va voler destacar que altres àmbits, com el comerç a l’engròs o la intermediació comercial, estan creixent. Això, però, no treu que s’hagi «de treballar per fer millores».

60% del pla principal executat

En total, el pla estratègic contempla més de 100 accions, d’aquestes, es va decidir donar-ne prioritat a una seixantena. I segons va destacar ahir Camp, de les 60, 39 (un 60%) ja estan en procés «d’execució». Algunes iniciatives contemplades dins d’aquesta fase són: la creació d’un label de qualitat del sector comercial, que té l’objectiu de fer un diagnòstic dels comerços per veure que cal millorar; la implantació d’un pla de digitalització del comerç (fent èmfasi sobretot en els establiments petits) i la difusió de diverses formacions continuades amb cursos de 30 hores i acotats a diferents temàtiques, com el tracte i el servei al client, la gestió dels punts de venda o l’exposició de productes.

Tanmateix, el ministre va recordar que una part important del pla són els projectes d’embelliment de les diferents parròquies i dels nuclis comercials, començant sobretot per la remodelació de les avingudes Meritxell i Carlemany.

No queixar-se tant i actuar més

Alguns comerciants s’han estat queixant de la baixada de vendes i de la davallada que estan patint els seus establiments degut a la centralització de les accions relacionades amb el comerç i de l’oblit que s’està fent, al seu parer, d’algunes zones. En part, s’han tramès queixes contra algunes iniciatives del pla i s’ha lamentat que no hi hagi previsions d’actuar en nuclis que no siguin les avingudes centrals d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany.

FRANCESC CAMP: «El pla no està en fase de neguits, sinó d’actuacions.

Al respecte, Camp va especificar que tothom està en el seu dret de queixar-se però que a hores d’ara el pla estratègic «no està en fase de neguits, sinó d’actuacions. El que no podem fer és només queixar-nos i no fer res per millorar les coses, perquè la situació només s’arreglarà si tots actuem i ens hi posem a treballar».

A més, el ministre va puntualitzar que el pla no es podrà realitzar al cent per cent en un any, perquè hi ha molts agents implicats i moltes accions a desenvolupar, «però si no actuem, sí que ens trobarem amb pèrdues i a menys vendes a nivell general, a tot el país».

Tot i aquestes declaracions, Camp també va especificar que, per ara, li «consta» que les diverses associacions estan participant en el pla i que malgrat que algunes comissions van «més ràpid que d’altres», el pla avança a bon ritme. El que cal fer, va remarcar el ministre, és que s’assoleixin les cinc potes que sustenten el projecte: «millores de gestió i relació amb l’administració pública, millores en l’espai urbà, promoció de formacions i cursos específics, millores en la comunicació dels comerços) sobretot dels petits) i millores en la comercialització de l’oferta».

L’‘outlet’ desapareix però es manté el concepte

El ministre confirma que l’outlet tal i com es va presentar en un inici «no es farà» però que es mantindrà «l’oferta variada»

Una de les accions que contempla el Pla estratègic de compres és la creació d’un outlet al Pas de la Casa. En el moment que es va anunciar la iniciativa, gran part dels comerços de la zona es van alçar i van demanar al Govern que no tirés endavant dita acció. Després d’haver mantingut diverses reunions amb els indignats, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va confirmar ahir que l’outlet tal i com es va presentar en un inici «no es farà». Tot i això, el concepte «d’oferta variada és mantindrà. El que farem és que grans marques d’Andorra s’estableixin al Pas a preus competitius» i, «sobretot, que vingui un client diferent al d’ara, que se centra només en la compra de tabac, alcohol i alimentació».