Comença el sisè Ull Nu amb Manuel Lógar i Joana Biarnés

Cal recuperar un negoci que té molt per aportar

El documental arriba a Ull Nu després de passar per la Setmana Internacional de Cine de Valladolid i pel Montpellier Mediterranean Film Festival. El passi serà al Teatre Comunal i l’entrada val tres euros. La resta de llargmetratges del festival es mostraran entre dijous i dissabte mentre que els curts es dividiran en cinc blocs, dos es projectaran el divendres i dos, el dissabte. Entre avui i diumenge el festival s’envolta d’activitats paral·leles fora de concurs, com taules rodones, mostres d’il·lustracions i debats sobre sèries.

A les 21:30 començarà la primera projecció a concurs d’aquesta edició, que per primera vegada inclou quatre llargmetratges. El primer d’ells serà el documental Entre la ola y la roca, que tracta sobre la feina dels percebeiros gallecs. Després de la pel·lícula, els assistents podran debatre amb el director, Manuel Lógar, la cinta i la seva experiència. Aquest antic alumne de l’Escac relata en el seu documental, que li va servir de treball final de grau, com a Muxía, a la Costa da Morte gallega, els mariscadors es juguen la vida cada dia als penyasegats mentre busquen els preuats percebes gràcies als quals sobreviuen. Durant el període de Nadal aconsegueixen la meitat dels ingressos de tot l’any. Lógar també parla del record de la tragèdia del Prestige, tretze anys després.

Tret de sortida a la sisena edició de l’Ull Nu aquesta tarda amb una activitat fora de les seccions de competició però no menys interessant. A les 19.00 la primera fotoperiodista dona d’Espanya farà una xerrada al Fòrum de la FNAC, acompanyada del seu biògraf audiovisual Jordi Rovira. El 2016, Rovira va estrenar el documental Una entre tots, en el qual es narra la vida professional de Biarnés, redescoberta després de 30 anys sense publicar fotografies, a causa d’una investigació històrica sobre els aiguats de 1962 que ella mateixa havia fotografiat. Entre les fites de Biarnés hi ha la de colar-se a l’habitació d’hotel dels Beatles a Barcelona o ser la primera dona a fotografiar un partit de la lliga de futbol. Biarnés va de deixar la fotografia el 1985, decebuda pel sensacionalisme i el fenomen dels paparazzi. Gràcies a un acord amb Docs Barcelona, el dijous diversos escolars gaudiran del documental i tindran l’oportunitat de comentar-lo amb Biarnés i Rovira.

