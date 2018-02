Verdú suma quatre punts de Copa d’Europa al gegant de Saint Moritz

En el segon gegant de Copa d’Europa de Saint Moritz (Suïssa), Joan Verdú va concloure a la 27a posició, recuperant places a la segona mànega, i va aconseguir sumar quatre punts del campionat.

Després de no haver pogut concloure al primer gegant de l’estació helvètica el dia anterior, a la segona prova marcava un crono de 2.22,09 minuts. L’entrenador de la Federació Andorrana d’Esquí, Yago Antes, va indicar sobre l’actuació del corredor que «a la primera mànega ha fet el 34è, amb un esquí una mica brut en les entrades dels revolts i sense molta confiança després de les carreres sense poder acabar. La segona mànega ha sigut molt millor, fent el 15è de la mànega amb alguns parcials de top 10, sortint fora d’inversió. Així que estem contents. Agafa punts i sobretot agafa confiança». El guanyador va ser el suís Thomas Tumler amb 2.19,32. L’acompanyaven al podi el seu compatriota Marco Odermatt (2.19,37) i l’italià Giulio Giovanni Bosca (2.19,54).

També al país helvètic, a Crans-Montana, es van desenvolupar dos descensos de Copa d’Europa. Cande Moreno va ser la més destacada de les andorranes. En el primer va concloure a la 38a posició amb un registre d’1.22,04. Carmina Pallàs va patir una caiguda que no li va permetre seguir en cursa. La guanyadora va ser l’austríaca Ariane Raedler (1.17,52). Segona era la seva compatriota Christine Scheyer (1.17,99) i tercera la suïssa Priska Nufer (1.18,17). A la segona cursa Moreno era 35a amb un temps d’1.21,98. Pallàs no va participar-hi. En aquesta ocasió la victòria va ser per a Nufer (1.17,62), seguida per les sueques Lisa Hoernblad (1.18,72) i Lin Ivarsson (1.18,84).