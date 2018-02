MoraBanc i Fuenlabrada, a prop de signar la cessió de Karnowski

Un seguit de circumstàncies portaran a que Prezemek Karnowski no completi la seva primera temporada al BC MoraBanc Andorra. El pivot polonès està molt a prop de marxar al Montakit Fuenlabrada com a cedit.

L’interès del club madrileny es produeix després de tenir la baixa de Chema González, que va fitxar per la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, de la LEB Or. Amb una plaça disponible van pensar en el jugador del MoraBanc per substituir la marxa i ocupar el seu lloc a la pintura. Les presses a Funelabrada també es van produir per la lesió de Blagota Sekulic, peça important en els esquemes del tècnic argentí Néstor García. El Divina Seguros Joventut, que està passant per una situació tant institucional com esportiva molt complicada, es va interessar en primer lloc pel polonès, però finalment seran els madrilenys qui sembla que es podran fer amb el jugador.

El pas de Karnowski pel Principat ha tingut molts alts i baixos. Provinent de l’NCAA, es va trobar en una Lliga Endesa que no coneixia i a la que li va costar adaptar-se. Va tenir alguna actuació destacada, però en comptagotes. A finals d’any va lesionar-se en el partit de l’EuroCup contra el Darussafaka Istanbul, que li va provocar una ruptura parcial del lligament peroneo-astragalí anterior i un esquinç del lligament deltoideo del turmell dret. Amb un diagnòstic de cinc setmanes de recuperació, no va jugar abans de produir-se l’aturada de tres setmanes per la Copa del Rei i la finestra FIBA de seleccions. Per aquest motiu el MoraBanc li va donar la baixa, ja que la data màxima per realitzar-ho per a què tingués l’oportunitat de fitxar per un altre conjunt de l’ACB era el 31 de gener. El jugador té contracte per dos anys, pel que pot marxar en la condició de cedit cap a Fuenlabrada. Tot i no haver tornat a jugar amb l’equip del Principat, sí que ho ha fet amb la selecció polonesa recentment. Va jugar els dos partits que tenia el combinat, davant Kosovo i Hongria. Contra els balcànics va anotar nou punts i quatre rebots en els 22 minuts que va ser en pista, mentre que amb els magiars en jugava 17, materialitzant sis punts i atrapant quatre rebots.

Fer lloc a la plantilla

L’excés de jugadors a la plantilla és el que provoca la seva marxa. El rendiment mostrant per Landing Sanè fa que el contracte temporal que té amb el club, i que finalitza diumenge, s’acabi allargant. També es va produir l’arribada a la pintura de Colton Iverson, amb la posició ben coberta tenint en compte que també hi són Oliver Stevic i Moussa Diagné. Qui per rendiment i problemes físics va veure tallat el seu contracte temporal setmanes enrere va ser Chris Copeland. La irregularitat de Karnowski, i la falta d’adaptació a la competició, és el que va fer pensar en què fos el cromo del qual podien prescindir.

Si s’acaba confirmant la cessió, marxarà a un rival directe del MoraBanc en la lluita pel play-off. El conjunt de Joan Peñarroya és vuitè amb un balanç d’11 victòries i 9 derrotes. Els madrilenys es troben just per sobre, amb un triomf més i una derrota menys.

Números de Karnowski

El pivot polonès va disputar 13 partits amb la samarreta del MoraBanc a la Lliga Endesa, amb una mitjana de 16 minuts per enfrontament. Per matx, suma un promig de 7,5 punts, amb 2,5 rebots, 0,6 assistències i 0,2 taps, per una valoració de 6,4. A l’EuroCup en 10 partits va acumular per duel 18.17 minuts, 7,6 punts, 3,7 rebots i 0,5 assistències, per una valoració de 7,2.

Fernández agafa protagonisme amb la selecció espanyola

La rellevància de Jaime Fernández al MoraBanc ha anat en augment a mida que es va completant la Lliga Endesa. Però no només és una peça important a l’equip, sinó que també ho és a la selecció espanyola, aprofitant la seva oportunitat en la direcció del joc a les finestres FIBA que van produir-se per a la classificació del Mundial de l’any vinent, on no hi havia jugadors de clubs de l’Eurolliga i l’NBA.

El combinat espanyol va imposar-se en els quatre partits, amb dues victòries sobre Montenegro i una davant Eslovènia i Bielorússia, i té classificació assegurada per a la segona ronda quan encara no ha conclòs la primera. Fernández va ser una figura destacada en la posició de base, juntament amb Quino Colom. «Teníem la confiança de fer un bon paper, independentment de guanyar tots els partits o no. Estàvem una mica condicionats a veure com conectàvem, però ho hem fet molt bé. Hem fet un gran paper i estem molt contents», exposava el madrileny.

Després de passar per totes les seleccions de base espanyoles, li va arribar el premi de debutar amb l’absoluta. El rendiment en la seva primera temporada al MoraBanc li ho va permetre. En aquests primers mesos «em sento molt bé. Em donen molta confiança i tinc llibertat. Estic encantat d’estar a Andorra i el rol que tinc a l’equip». En plena dinàmica positiva i en posicions de play-off, confia donar-li continuïtat: «Hem agafat una bona ratxa, tenim un bon equip i espero que aquesta aturada no ens afecti». Aquest cap de setmana tornarà a dirigir al MoraBanc, fent-ho a la pista de l’Iberostar Tenerife, esperant a seguir tenint la confiança del seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, de cara als pròxims partits internacionals.