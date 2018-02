La Batllia dona la raó als clients que no han estat traspassats a Vall Banc

Les diverses demandes interposades pels clients de BPA que no han estat traspassats a Vall Banc han rebut una primera resposta favorable. La secció administrativa de la Batllia ha emès diverses sentències que qüestionen com s’han dut a terme les migracions aprovades per l’AREB. Malgrat que la decisió administrativa no és ferma, ja que l’organisme públic encara pot interposar un recurs si ho considera escaient, la resolució podria deixar sense efecte els traspassos de clients que s’han dut a terme fins ara.



En concret, el què diu la justícia és que l’AREB no ha justificat com és degut els motius pels quals alguns clients no han estat encara traspassats i demana a l’òrgan públic que motivi la seva decisió. «L’AREB, ja sigui directament o a través de l’entitat que administra, havia de notificar de forma individualitzada el resultat de l’anàlisi dels seus comptes respectius i informant de la seva condició de client transferible o no transferible», argumenta una sentència. La Batllia entén, per tant, que no n’hi havia prou de publicar el traspàs al BOPA, sinó que calia informar directament a cada client de la seva situació per tal que poguessin decidir què fer al respecte.

La justícia considera que s’ha vulnerat el dret a la defensa per la manca d’informació facilitada per l’AREB

A més, l’AREB haurà de lliurar als clients, per ordre de la Batllia, la documentació que justifica l’anàlisi dels seus comptes i que, per tant, motiva el no traspàs a Vall Banc. Dit d’una altra manera, haurà de facilitar l’informe de la consultoria PricewaterhouseCooper’s (PwC), que va analitzar tots els comptes de BPA.



La sentència no té efecte a nivell pràctic pels clients, ja que de moment segueixen en la mateixa situació de bloqueig. Fonts consultades, però, van assegurar que la decisió judicial sí que genera un efecte important «de fons» perquè per primera vegada es «qüestiona com i perquè s’ha tallat l’accés a la propietat privada d’alguns clients». En aquest sentit, i a l’espera d’una resolució ferma, fonts consultades consideren que podria animar a altres clients que no han estat traspassats a interposar noves demandes.

Dret a la defensa i a la informació

Entre els arguments de la decisió de la justícia destaquen la vulneració del dret a la defensa i a la informació. Així, el tribunal considera que no haver explicat particularment el perquè alguns clients no havien estat traspassats a Vall Banc ha suposat una limitació del dret a la defensa dels mateixos, ja que dificulta a l’afectat tenir recursos processals si no coneix els motius pels quals se li ha negat la migració per part de l’AREB. Sense informació, per tant, la Batllia considera que es vulnera el dret a la defensa. Tot plegat podria acabar deixant sense efecte a bona part de les migracions aprovades fins ara.