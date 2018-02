SDP vol incentivar els propietaris perquè posin els pisos en lloguer

Arran de les queixes sobre la falta de pisos de lloguer i els preus abusius que creixen dia rere dia, el conseller general de SDP, Víctor Naudi, va expressar la seva preocupació perquè «el problema és cada vegada més evident i hi ha moltes famílies que viuen amb angoixa davant la possibilitat que en qualsevol moment se’ls comuniqui un augment en el preu del lloguer». Naudi va apuntar el Govern com a principal responsable de la situació, «ja que ni s’ha anticipat ni ha fet res al respecte», va matisar ahir en la roda de premsa setmanal.

Segons Naudi, el problema més evident és la manca d’habitatges de lloguer de llarga durada. Això s’explica perquè molts propietaris han optat per donar sortida als seus pisos com a apartaments turístics, de manera que el mercat de lloguer ha quedat molt reduït i el preu dels pisos s’ha incrementat per una qüestió d’oferta i demanda. Per això, des d’SDP consideren que cal desincentivar l’ús turístic i incentivar el lloguer a llarg termini. «No hi ha una solució miraculosa», va subratllar el secretari d’organització de la formació, Joan-Marc Miralles, «però la urgència comença a fer-se notar». A més, el Govern ha de garantir el dret a l’habitatge i pot intervenir en l’economia de mercat, va afegir Naudi tot posant l’accent en la inacció per part de l’Executiu.

Miralles va lamentar que «Andorra es troba a l’inici d’un cercle viciós i que la gent marxa del Principat i deixa de consumir al país, fet que pot portar a la pèrdua de riquesa». Per això, va insistir en la necessitat de reconvertir-lo en un «cercle virtuós, en què la gent visqui i consumeixi a Andorra». D’entre les propostes que SDP suggereix, hi ha la de reduir les taxes comunals a l’hora de construir i posar en marxa un pis de lloguer o la de donar garanties als propietaris de pisos antics amb plans renove.

Acord d’associació amb la UE

Tal com va avançar EL PERIÒDIC el passat 12 de febrer, si la Unió Europea entra en temes fiscals, el Govern assegura que no hi haurà acord d’associació. SDP comparteix aquesta opinió. «No s’ha de barrejar fiscalitat i ingrés a la comunitat europea», va insistir el conseller general. Tot i així, considera que el Govern no parla clar: «No hi ha transparència ni una estratègia de cara a la negociació», va lamentar. I va afegir que la seva formació no està rebent informació sobre els acostaments amb la UE, igual que alguns dels membres del pacte d’Estat.