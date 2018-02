El PS portarà al Consell la proposta de congelar els lloguers

El PS segueix insistint i no es fa enrere en la proposta de congelar els lloguers durant el 2018. Malgrat que els consellers generals demòcrates van tombar la seva iniciativa en el tràmit parlamentari del projecte de llei del pressupost, els socialdemòcrates la portaran al ple com a reserva d’esmena. Pel conseller general Pere López, «seria inadmissible» no tirar endavant la proposta tenint en compte l’actual situació del mercat immobiliari. «Defensarem que des dels poders s’ha de fer política d’habitatge», va avançar ahir López a través d’un comunicat, a més de lamentar un altre cop que el Govern actual no «tingui ni departament [en aquesta matèria] ni projectes per tirar endavant».

Més esmenes al pressupost

El PS també vol portar al ple «la utilització dubtosa de recursos públics i un abús de contractacions i d’assessoraments» pel que fa al mateix Govern o a altres entitats públiques. La formació defensarà que no cal incrementar significativament les despeses de personal i les d’assessoraments de societats com FEDA, Andorra Desenvolupament i Inversió o Andorra Telecom.

De la mateixa manera, els consellers socialdemòcrates volen una reducció de despesa al Fons de Reserva de Jubilació, ja que, com va especificar López, «l’entitat està suposant un important increment dels costos», fet que els preocupa «de forma notòria».