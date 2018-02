La CASS rebrà aquest any 1.600 demandes de jubilació

El consell d’administració de la CASS preveu que al llarg d’aquest any, 1.600 persones que en algun moment de la seva vida laboral han estat assegurades a la CASS puguin demanar una pensió de jubilació. A més, estimen unes 1.200 demandes d’invalideses, reversions i complements no contributius. Pel que fa a les dades de l’any passat, es van registrar 55.500 formularis d’assegurat, beneficiaris i pensionats en aplicació dels convenis de seguretat social li es van resoldre 2.500 dossiers de pensions de jubilació, reversió i invalidesa, tal com informa el comunicat que ha enviat avui la CASS.



En la mateixa sessió es va explicar que de cara al proper consell s’elaborarà una proposta d’accions a dur a terme després que l’empresa Actense, autora de l’estudi actuarial sobre el sistema de pensions, proposés la setmana passada augmentar la base de cotització del 12 al 24%, a raó d’un 0,5% o un 1% anual; apujar l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys en deu anys, i congelar les pensions.



Al comunicat també s’explica que s’ha aprovat un conveni amb l’Institut Barraquer amb l’objectiu «d’ampliar l’oferta sanitària al nostre país amb una institució oftalmològica de prestigi i de referència internacional», diu el document. L’acord sorgeix arran de l’oferta proposada per la institució catalana de proveir de serveis amb unes tarifes alineades amb les que tenen els centres que actualment mantenen conveni amb la CASS. Així, es planteja una derivació de pacients, que es farà un cop ho indiqui un oftalmòleg del país, el SAAS o la CASS. Amb aquest conveni, els oftalmòlegs d’Andorra podran gaudir d’avantatges formatives i tindran la possibilitat de participar en les sessions clíniques del centre.

Nou servei a la cartera

L’altre punt aprovat al consell d’administració va ser la proposta del Ministeri de Salut d’incloure un nou dispositiu a la cartera de serveis. Es tracta de Peristeen, un dispositiu que vol millorar la qualitat de vida dels pacients afectats de restrenyiment crònic per causes que normalment tenen un origen neurològic.



Així, la CASS va aprovar la petició del servei de rehabilitació de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a través de la direcció general del SAAS, de finançar públicament el dispositiu. Aquest producte sanitari està finançat per França, però no per Espanya. El restrenyiment crònic es sol presentar en persones d’edat avançada com a complicació d’un incident vascular cerebral o d’un procés neurodegeneratiu avançat.



D’altra banda, es va presentar un aplicatiu informàtic que permetrà als assegurats informar a la CASS del seu metge referent. «Així la CASS serà en disposició de complir amb la reforma sanitària tan aviat es posi a execució», acaba el comunicat. Segons el que va dir el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, abans de l’estiu, els pacients no podran anar a qualsevol metge generalista o directament a l’especialista sinó que hauran de passar pel metge referent.