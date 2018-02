Taula rodona d'exsíndics per als 25 anys de la Constitució

Els actes commemoratius dels 25 anys de l'aprovació de la Constitució començaran aquest mateix dijous i s'allargaran més enllà del 14 de març, dia que es va celebrar el referèndum per aprovar el text, el 1993. D'aquesta manera, el primer acte serà una taula rodona on es reuniran tots els síndics que hi ha hagut abans i després de la Constitució. En total, al voltant de la taula, es reuniran vuit exsíndics: Estanislau Sangrà i Francesc Cerqueda, anteriors al text; els tres síndics del període constituent Josep Maria Beal, Albert Gelabert i Jordi Farràs; i finalment aquells que han estat coetanis amb el text aprovat ara fa 25 anys: Josep Dallerès, Francesc Areny i Joan Gabriel i Estany. L'actual síndic general, Vicenç Mateu, només farà la rebuda i no participarà en l'acte. Una taula rodona que es celebrarà a partir de les set de la tarda i que serà moderada per Gemma Rial. “Ens centrarem en el transcurs dels 25 anys de la Constitucció i l'experiència dels diferents desafiaments legislatius que hi ha hagut i aprendrem de l'experiència d'aquelles persones que van viure abans de la Constitució”, ha explicat Mateu, durant la roda de premsa de presentació dels actes. El dia 8 de març hi haurà una aproximació a l'Andorra del segle XV per saber i conèixer quin era el paper de la dona en aquells temps, de la mà de l'historiador Albert Pujal. Les tradicionals portes obertes a la Casa de la Vall i al nou hemicicle es faran el 13 i 14 de març, així com un concert de l'Andorra Big Band i l'estrena del documental 'A tres bandes. El procés constituent'.