Uns 200 joves escolten la història de Llovera

La nevada no ha estat un impediment perquè uns dos-cents joves s'hagin aplegat, aquest dimecres al matí, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, amb motiu del congrés de la fundació Lo que de verdad importa (LQDVI), que promou i difon valors humans, ètics i morals universals a través de diverses activitats i amb testimonis de superació personal. Aquesta ha estat la primera vegada que l'entitat ha celebrat un congrés al Principat, sota el patrocini d'Andbank, i no podia tenir un millor president d'honor que Albert Llovera, que s'ha presentat davant dels nois i noies preguntant-los: "Us penseu que les coses surten així com així?". I ha afegit: "A tothom li poden passar coses com la que em va passar a mi".

Llovera ha fet un repàs a les diverses etapes de la seva vida i ha explicat als nois i noies com li han anat arribant les diferents oportunitats i com les ha aprofitat. L'esportista andorrà ha recordat un episodi de la seva joventut, quan no el van deixar competir perquè no aprovava cap assignatura. Això va fer que canviés el xip i es posés a estudiar de valent, per tal de poder anar als campionats. Albert Llovera ha insistit davant dels joves que "és molt important que guardeu qui sou, sempre", així com ser agraïts, també, i ha fet memòria de l'accident que el va deixar en una cadira de rodes i que va marcar un abans i un després de la seva vida, ja que "jo em pensava que anava a viure de les meves cames, i no ha estat així", els ha dit Llovera.

A l'acte d'aquest matí, l'esportista andorrà ha relatat, sobretot, com s'ha reinventat i reeducat, també sexualment, arrel de l'accident, on ha destacat la seva etapa als Estats Units, quan va fer de 'conillet d'índies' per a metges que volien provar un tractament amb una lesió com la seva i on va poder jugar a bàsquet, assolint un subcampionat de la lliga WNBA (l'NBA per a esportistes amb cadira de rodes) i un subcampionat mundial. Un esport, el bàsquet, que no havia practicat mai i que no era el que a ell li agradava, però ha aprofitat per insistir que "cada vegada que tingueu una oportunitat s'ha de jugar".

Durant la seva xerrada, Albert Llovera ha transmès als joves que han d'intentar fer una lectura positiva de tot allò que els passi i no pensar "per què m'ha tocat a mi?", i ha recordat tres pilars fonamentals que l'han ajudat i reforçat molt després de l'accident. El primer és un mateix. El segon és la família, de qui ha destacat la bona educació que li han inculcat, a no mirar mai a ningú per sobre de l'espatlla, malgrat que la vida et doni èxits. I el tercer són els amics de veritat, que va saber qui eren en el moment de patir l'accident perquè hi van ser també en els moments difícils. Ara bé, Llovera ha puntualitzat que "jo he tingut molta sort perquè els meus amics són els meus socis". Per últim, en declaracions a l'ANA, l'esportista andorrà ha dit que "jo em diverteixo perquè crec que soc un privilegiat de poder fer i tenir el recolzament que tinc per arribar a fer les coses", de manera que cal "aprofitar-les i continuar vivint, perquè estem en aquesta vida de casualitat".

La segona convidada especial del congrés de Lo que de verdad importa ha estat la model Sandra Ibarra, que li van diagnosticar una leucèmia amb només 20 anys. Ibarra ha recordat que, quan va complir els 21, va celebrar que els havia pogut complir. La model també ha explicat davant dels joves que el seu germà es va convertir en el seu donant i ha insistit que, malgrat els somnis que puguem tenir a la vida, de vegades la mateixa vida te'ls trenca, per això cal que siguem capaços de tirar endavant i sobreviure, perquè de vegades som més forts del que ens pensem. "Com a mi em surten els comptes de la felicitat després d'haver superat dos càncers", ha dit Sandra Ibarra, que ha reconegut que, a banda d'esforç i superació, "també cal que s'alineïn els astres a favor", com en el seu cas, que li va funcionar la quimioteràpia i el seu germà va resultar ser un donant compatible. "Soc una privilegiada i ja fa 23 anys del meu primer càncer", ha conclòs Ibarra. La model ha destacat la tasca de la fundació per fer arribar històries com la seva als més joves i ha llançat un missatge a la societat: viure cada dia i no esperar el cap de setmana o les vacances, perquè mai no saps què et pot passar.

El congrés de Lo que de verdad importa ha comptat amb l'assistència del sotsdirector general de Banca Privada d'Andbank, Josep Maria Cabanes, entitat patrocinadora de l'activitat, i del cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons. Pons, durant la presentació inicial davant els assistents, ha definit un jove com "algú vital, potser una mica rebel, amb ideals, un pèl inexpert, però sobretot molt creatiu", i ha aprofitat per recordar exemples de persones joves que han triomfat, com el de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. El cònsol ha animat els estudiants a "fer sentir la vostra veu, a cridar ben fort, a fer vibrar" i ha insistit que "l'edat no sigui un impediment per fer grans coses". "Teniu molt a dir i nosaltres també us volem escoltar", ha finalitzat el representant comunal.