Intensa nevada a l'Alt Urgell per acomiadar el febrer

Una nova i intensa nevada afecta tot l'Alt Urgell des d'aquesta matinada passada i la neu continua caient amb ganes aquest dimecres al migdia. A la Seu d'Urgell i a d'altres punts de la comarca, en poques hores ja s'han acumulat uns 20 centímetres de gruix. A diferència d'altres vegades, però, el temporal és notícia perquè afecta no només el Pirineu sinó pràcticament tot Catalunya, el litoral inclòs, en la que ja és la nevada més gran dels darrers anys al país pel que fa a extensió territorial.

Aquesta situació es reflectia aquest migdia en el llistat que publica el Servei Català de Trànsit, i que avui era un dels més extensos que es recorden pel que fa a vies tallades o bé amb obligació de circular amb cadenes. S'ha comptabilitzat prop d'un centenar de carreteres afectades a tot Catalunya, al marge de desenes de vies locals on també era necessari. Al Pirineu, aquest matí calien cadenes a tot el tram de la C-14 a l'Alt Urgell i també a l'entorn de Ponts. La neu també és present, malgrat l'activitat de les màquines llevaneu, a la resta dels principals eixos viaris pirinencs com ara l'N-260 -especialment al port del Cantó i la collada de Toses-, la C-13 de dalt a baix del Pallars, la C-28 al port de la Bonaigua, l'N-230 i la C-16, entre moltes altres carreteres.

Accident a Coll de Nargó i microtalls de llum

En el marc de la nevada, aquest matí hi ha hagut un accident de trànsit lleu a la carretera C-14, al terme municipal de Coll de Nargó. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, els fets s'han produït pels vols de 3/4 de 10 al costat del camí d'accés a l'església de Sant Climent. Per causes que s'estan investigant, han topat frontalment un turisme i un tot terreny. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de Coll de Nargó, juntament amb efectius del SEM i els Mossos d'Esquadra. Dos ocupants dels vehicles han estat atesos de ferides lleus.

Pel que fa a d'altres incidències, al llarg del matí s'han produït diversos microtalls del subministrament elèctric en municipis de la comarca, entre ells la Seu. D'altra banda, s'ha ajornat els tallers sobre sexualitat i afectivitat en l'adolescència que hi havia programats per aquesta tarda a l'Institut Aubenç d'Oliana.

Transport escolar aturat

Tant a l'Alt Urgell com a la resta de Catalunya s'han anul·lat desenes de línies de transport escolar, cosa que ha limitat l'activitat a les escoles. A grans trets, segons ha informat la Direcció General d'Emergències, avui han romàs tancades 272 escoles catalanes i 84.953 alumnes no han anat a classe. Protecció Civil ja va anunciar ahir dimarts que s'anul·lava tot el transport escolar, que suma 1.380 línies, cosa que ha deixat uns 37.700 estudiants sense aquest servei.

A l'Alt Urgell s'ha anul·lat tot el transport escolar en una decisió que ja s'havia anunciat el dia abans; és a dir, 18 línies, que donen servei a uns 350 alumnes, segons ha informat el Consell Comarcal. Per demarcacions, a la de Lleida no han obert 85 escoles (37.500 estudiants); a la de Girona -que inclou bona part de centres de la Cerdanya- s'han vist afectats 61 centres (19.077 estudiants); i a la Catalunya Central -que engloba el Berguedà i el Solsonès-, 54 centres (13.764 estudiants).

Però l'afectació també s'ha notat en comarques poc habituades a aquesta situació. Així, per exemple, han restat tancats 18 centres a la demarcació de Tarragona, 32 al Maresme i el Vallès Oriental (10.142 estudiants). A Barcelona, tot i que també hi ha arribat la neu, l'impacte ha estat menor, amb 10 centres tancats (1.031 alumnes), com també al Vallès Occidental, amb només 8 escoles (2.837 estudiants). A les Terres de l'Ebre, només ha tancat una escola, formada per 62 alumnes.