El PS vol eliminar el cònsol menor i reclama dedicació exclusiva

El PS ha entrat a tràmit una proposició de llei per «democratitzar i unificar els criteris de funcionament del comuns». Segons ha informat aquest matí el conseller general del partit, Gerard Alís, actualment no hi ha una llei pròpia que organitzi les tasques i l’estructura de les corporacions, sinó que es regeixen per un reglament de l’any 1995. Davant d’aquesta situació, el PS considera que és hora de fer un canvi i d'equiparar els organismes a l’època actual.

La proposició que presenta el partit es compon de 35 articles i diferents disposicions. Entre els punts més destacats de la llei es troba la supressió de la figura del cònsol menor. Al parer d’Alís, ja no és necessari «mantenir aquest càrrec. Abans, la figura estava justificada, sobretot perquè era de caràcter voluntari, però l’administració ha evolucionat molt i és necessari fer una reestructuració». De fet, el parlamentari ha posat com a exemple la composició de l’Executiu, «que només té un cap de Govern, Toni Martí».

La llei proposa que l’interventor general dels comuns s’esculli amb l’aprovació de les dues terceres parts dels consellers

D’altra banda, la proposta del PS vol que el cònsol major tingui dedicació exclusiva, tot i que podrà formar part d’una societat o empresa sense tenir-hi activitat. Aquesta mesura es pren, segons ha detallat la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, en vista dels escàndols que hi ha hagut d’incompatibilitats, «com l’etapa de Martí com a cònsol d’Escaldes, que estant al capdavant de la corporació, anava firmant projectes com a arquitecte». «És cert que la llei ho permet», va destacar Gili, «però èticament creiem que està molt al límit».

En relació amb els càrrecs, la llei presentada també proposa que l’interventor general dels comuns s’esculli amb l’aprovació de les dues terceres parts dels consellers, per evitar precisament que siguin càrrecs adjudicats a dit per la majoria i que puguin posar en perill les activitats del comú. Fent referència a aquest punt, Gili ha recordat el cas de l’interventor de Sant Julià de Lòria, que va ser jutjat i condemnat en el cas de les targetes 'black'.

Sous equiparats

Pel que fa a la remuneració dels membres del comú, la legislació del PS vol que el cònsol major tingui una retribució «entre 4,5 i 5,5 vegades el salari mínim interprofessional». I en el cas dels consellers, que sigui «1,5 vegades el salari mínim». A més, el partit proposa que tots els consellers (independentment de si són de la majoria o de l’oposició) cobrin el mateix. En aquest sentit, Gili ha destacat que hi ha casos on els consellers de la minoria, «que també estan en representació de la ciutadania, tenen potser més càrregues que els de la majoria i tot i això tenen una retribució inferior».

Composició del comú

Pel que fa a la composició de les corporacions, la llei proposa que hi hagi un màxim de 10 consellers i que la distribució d'escons sigui proporcional al nombre de vots, com es fa amb les llistes territorials a les eleccions al Consell General.

La legislació detalla que caldria garantir el dret a la informació a tots els consellers per igual

Finalment, la legislació detalla que caldria garantir el dret a la informació a tots els consellers per igual i permetre que tots (inclosa la minoria) pogués utilitzar les instal·lacions del comú. També vol que es fomenti la participació ciutadana en temes de rellevància com l’aprovació del pressupost i que es previnguin partides específiques «destinades a cobrir les despeses de funcionament de tots els grups polítics de la corporació per procurar un funcionament correcte», entre d'altres mesures.

La proposició seguirà la tramitació habitual, serà analitzada pels diferents grups del Consell General i sotmesa a debat. Posteriorment, es votarà a l'hemicicle del Parlament.