SDP insisteix al Govern perquè rebaixi la cotització dels autònoms

SDP demana al Govern que doni compliment «sense més dilacions» als compromisos que va adquirir en relació «a la possibilitat d’establir la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi a la CASS en funció dels seus ingressos o en funció del sou mig per sector, així com tenint en compte un mínim de cotització i la sostenibilitat del sistema».

El partit recorda que el 5 de maig del 2016, el Consell General va aprovar una resolució encomanant al Govern que estudiés l’acció esmentada i que –gairebé dos anys després– molts treballadors per compte propi «continuen havent de fer front a unes cotitzacions de 453,68 euros, calculades sobre el sou mig establert en 2.062,16 euros». SDP considera que aquest salari mig supera «amb escreix la realitat dels seus ingressos» i que els autònoms «acaben cotitzant per sobre del que els correspon, en condicions similars, als treballadors assalariats».

A més, el partit destaca que el conseller general Víctor Naudi ha fet quatre interpel·lacions al ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i que únicament s’han rebut paraules i, en cap cas, fets.