El PS, al costat de les botigues del Pas i Encamp

El PS celebrarà reunions amb els comerciants d’Encamp i del Pas de la Casa per analitzar amb ells les principals problemàtiques que afronten per tirar endavant els seus negocis i escoltar les seves propostes de cara a la dinamització econòmica d’ambdues poblacions. Aquest va ser un dels compromisos que es va agafar des de la formació dimarts passat al vespre durant una reunió política celebrada a la parròquia.

La trobada també va servir per abordar altres assumptes, com la necessitat d’una llei potent que ajudi a impulsar l’emprenedoria o les grans dificultats per trobar habitatges de lloguer a preus assequibles. En relació, el coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) i també membre del comitè executiu del PS, Pere Baró, va denunciar que «cada cop és més difícil trobar-ne i el Govern no ajuda en res, ja que no sap ni el que és tenir una estratègia nacional». Per això, es va preguntar «per a qui governa DA». També va recordar que «a la Constitució hi posa que tothom té dret a un habitatge digne; tant que en parlem de respectar-la, li farem cas?».

D’altra banda, el membre del comitè executiu, David Rios, va presentar les línies bàsiques de la llei de foment de l’emprenedoria tramitada pel PS. «La majoria de països del voltant tenen legislacions d’aquest tipus», va remarcar, tot alertant que «esperem que els consellers de DA no l’acabin transformant massa».