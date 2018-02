Liberals d’Andorra estrena comitè parroquial a Ordino

Cal recuperar un negoci que té molt per aportar

D’altra banda, el secretari general de Ld’A, Amadeu Rossell, va valorar molt positivament la constitució del comitè ordinenc i va subratllar que «des de Liberals, com ja hem anunciat en diverses ocasions, seguim treballant per estar presents a totes les parròquies».

Orobitg ha explicat avui a través d’un comunicat de premsa que «el comitè neix amb la voluntat de recollir les inquietuds que preocupen a la ciutadania de la parròquia d’Ordino» i que són «un grup de gent conscient que hi ha moltes problemàtiques que s’han de solucionar en l’àmbit parroquial». A més, va indicar que la constitució del Comitè Parroquial ordinenc sorgeix «arran de les reunions que un grup de persones fèiem cada mes però sense forma jurídica per elevar acords».

Els càrrecs directius del Comitè Parroquial d’Ordino els ocupen les següents persones: Isabel Orobitg (presidenta), Jordi Balsa (secretari) i Núria Fius (Tresorera). L’acta de constitució del comitè està signada per 10 persones, entre les quals es troben les conselleres de Ld’A+I a la minoria del Comú d’Ordino Sandra Tudó i Eva Choy.

Ld’A amplia el seu radi d’acció parroquial i des d’ara estarà present a Ordino amb la constitució del Comitè Parroquial. D’aquesta manera, els liberals tindran representació a cinc de les set parròquies del país, quedant per constituir els comitès de Canillo i de Sant Julià de Lòria.

