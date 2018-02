Exàmen al compliment dels drets humans

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha afirmat que Andorra participarà en el procés d’examen voluntari nacional en el proper Fòrum del Consell Econòmic i Social (Ecosoc) previst per al pròxim juliol a Nova York. “És la millor manera de demostrar el compromís amb la defensa dels drets humans i perquè avancin arreu”, ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquest examen serveix per avaluar en quin nivell de compliment d'aquest drets està Andorra per identificar allà on s'hagi de millorar.

La ministra ha anunciat aquesta mesura durant la seva intervenció a la 37a sessió del Consell de Drets Humans que se celebra a la seu de les Nacions Unides a Ginebra i que dedica el seu debat anual sobre la integració dels drets humans a l'Examen Periòdic Universal (UPR). Ubach ha assegurat que el Principat d'Andorra està plenament convençut de l'eficàcia d'aquest sistema d'examen periòdic i de la seva necessitat per millorar la situació dels drets humans al món i que, amb aquest objectiu, el Govern està treballant de manera transversal per respondre a les recomanacions rebudes. Així s'ha assegurat en un comunicat de premsa.

La ministra també ha reafirmat el suport d'Andorra al Consell de Drets Humans i el compromís en la defensa d’aquests drets. La ministra ha assegurat que el Principat d'Andorra assumeix tots els processos de seguiment i revisió implantats pel Consell, i ha renovat la invitació a mantenir els mandats dels Procediments Especials. Ubach s’ha referit a les polítiques d’igualtat i no discriminació incloses en l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. La ministra ha explicat que la primera edició del premi 'Olympe de Gouges' atorgat pel ministeri encarregat d'Afers Socials, es concedirà a les empreses que incloguin un pla per assegurar la igualtat de gènere a tots els nivells. També ha afegit que la igualtat de gènere és un capítol molt important en el projecte de llei sobre igualtat i no discriminació que el Govern andorrà està redactant, basant-se en el treball participatiu dut a terme en l’elaboració del Llibre blanc sobre la igualtat, creat amb l’objectiu de detectar les desigualtats que es puguin produir en la nostra societat.



Maria Ubach, durant el seu discurs i segons el comunicat, també ha relacionat la commemoració del 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) que se celebra aquest 2018 amb la celebració del 25 aniversari de la Constitució andorrana aprovada el 1993, que inclou, en el seu article 5, la DUDH a l'ordenament jurídic andorrà. Finalment, la ministra també ha parlat sobre la promoció i la protecció dels drets dels infants, sobre les recomanacions de l'UPR relatives als drets a persones amb discapacitat i a les accions empeses pel Govern o l'impacte del canvi climàtic.



Diverses reunions bilaterals

La jornada també ha servit a la ministra per mantenir fins a tres reunions bilaterals. La primera amb l’alt comissionat per als Drets Humans, Zeid Ra’ad Al Hussein, durant la qual la ministra ha explicat el compromís d’Andorra a favor dels drets humans i l’ha felicitat per la tasca duta a terme durant el seu mandat que finalitza durant aquest any.

Ubach també ha mantingut una reunió amb el director general de les Nacions Unides a Ginebra, Michael Moller. Durant la trobada s’ha tractat la possibilitat d’impulsar iniciatives per a la difusió dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible en el marc de l’Agenda 2030 a la societat civil andorrana a través de material educatiu. Ubach ha convidat a Moller a visitar el Principat durant aquest any coincidint amb la commemoració del 25è aniversari de la Constitució andorrana i del 70è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans.

La ministra d’Afers Exteriors també s’ha trobat amb el seu homòleg a Romania, George Ciamba, amb el qual han tractats aspectes de les relacions bilaterals i han comentat l’estat de les negociacions d’Andorra per l’acord d’associació.