L’ingrés a l’FMI es desaccelera per prioritzar el consens polític

L’ingrés d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) es veu més llunyà que fa dues setmanes. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que la sol·licitud d’adhesió a l’organisme internacional encara no s’ha formalitzat. Es farà un cop s’avaluïn els pros i els contres de l’ingrés i prèvia discussió amb la resta de partits polítics, segons va explicar Cinca. «No se’ns passa pel cap fer una acció unilateral sense tenir un suport molt majoritari ni haver-ho contrastat amb la resta de grups», va subratllar el demòcrata.



Les declaracions del titular de la cartera de Finances evidencia la desacceleració del procés d’incorporació a l’FMI. La cautela amb què el Govern comença a tractar la possibilitat de formar part de l’organisme, contrasta amb la determinació que va mostrar el ministre de Justícia, Xavier Espot, fa dues setmanes, en la compareixença posterior al Consell de Ministres. Espot va anunciar que, arran de la visita de Cinca a la comissió de valors i del Tresor dels Estats Units, s’havia posat fil a l’agulla a la recopilació dels documents necessaris per sol·licitar oficialment la incorporació. De fet, el demòcrata va afirmar que en un període de 15 dies, el Govern ja hauria aplegat tota la informació requerida i ja es podria formalitzar la sol·licitud. El ministre va afirmar que l’ingrés es faria efectiu en un any si l’FMI acceptava el tràmit.



Ja han passat els 15 dies i la decisió està en stand-by, a l’espera de concretar el cost de l’ingrés i d’analitzar els avantatges i desavantatges que l’adhesió podria suposar per al país. «S’ha d’avaluar i posar-ho en comú amb la resta de grups parlamentaris, però si no ens movem, ens quedem en la simple declaració d’intencions», va dir Cinca. «Hem de recopilar tota aquesta informació, primer», va afegir, destacant la importància del consens en mesures d’aquest estil, que haurien de perdurar en el temps amb independència del partit que governi.



Cinca va aprofitar per oferir la seva opinió: «Hi ha més factors positius que negatius de formar part del Fons Monetari, però això caldrà confirmar-ho i contrastar-ho en els propers mesos», va dir, mencionant les recomanacions de les agències de ràting, que en les avaluacions sempre suggereixen que Andorra s’afegeixi a l’organisme que aplega més de 180 països. La frenada del procés coincideix amb una onada de queixes per part del PS i SDP i, concretament, dels parlamentaris de la minoria que integraven la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera del Consell General, també coneguda com la comissió BPA, ja que es va crear després que explotés el cas. Socialdemòcrates i progressistes van lamentar l’anunci de Cinca per «menystenir» la feina de la resta de membres de la comissió legislativa.