Ubach farà l’examen nacional sobre els drets humans

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach participarà a l’examen voluntari nacional que s’organitzarà en el proper Fòrum del Consell Econòmic i Social (Ecosoc) per avaluar el compromís d’Andorra amb la defensa dels drets humans. L’esdeveniment tindrà lloc el proper juliol a Nova York, tal com va avançar ahir el ministre portaveu del Consell de Ministres, Jordi Cinca. L’examen serveix per identificar els punts forts i febles de cada país en el compliment d’aquests drets.



Ubach va informar de la participació d’Andorra a l’examen durant la seva intervenció a la 37a sessió del Consell de Drets Humans que se celebra a la seu de les Nacions Unides, a Ginebra. La demòcrata va centrar el seu discurs en la importància del compromís en la defensa dels drets humans i va fer incís en les polítiques d’igualtat i no discriminacions, emmarcades en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.



La ministra va explicar que la primera edició del premi Olympe de Gouges atorgat pel ministeri que encapçala, es concedirà a les empreses que incloguin un pla per assegurar la igualtat de gènere a tots els nivells. També va afegir que la igualtat de gènere és un capítol molt important en el projecte de llei sobre igualtat i no discriminació que el Govern està redactant.