El Tribunal de Comptes analitza la venda de Vall Banc a Flowers

El Tribunal de Comptes està analitzant amb deteniment el procediment de venda de Vall Banc al fons americà JC Flowers. Segons fonts consultades, l’organisme fiscalitzador vol assegurar-se que el procés es va fer seguint la legalitat i sense cap anomalia. Per això, varis responsables del tribunal s’haurien dirigit a es oficines de l’AREB per consultar personalment la documentació de la compra-venda. Un fet, segons les fonts, poc habitual i que hauria generat cert nerviosisme.



Amb tot, el president de l’AREB, Albert Hinojosa, va assegurar dimarts en declaracions a EL PERIÒDIC que es tracta d’un «anàlisi normal al qual se sotmeten tots els organismes públics a través del Tribunal de Comptes», negant així que sigui una investigació específica sobre la venda del conegut com a banc pont després de la intervenció de BPA. Hinojosa es va mostrar sorprès davant la notícia i va assegurar que no tenia constància de cap sospita per part de l’òrgan fiscalitzador.



En aquesta línia, les fonts consultades van remarcar que tot s’està portant amb una extrema prudència i, fins i tot, sospiten que la investigació s’estaria encobrint amb els anàlisis rutinaris del Tribunal de Comptes. La «poca informació» i la «opacitat» amb què, segons les fonts, l’AREB ha portat tot el procés del banc pont encara incrementa més les sospites. En tot cas, si realment l’anàlisi de la venda que s’està duent a terme s’emmarca en el procediment habitual del Tribunal de Comptes, no serà fins d’aquí dos anys que es coneixerà si l’òrgan fiscalitzador ha trobat indicis d’irregularitats.

La compra-venda

El fons americà JC Flowers va adquirir Vall Banc l’abril del 2016 per 29 milions d’euros. Ja en aquell moment es van alçar veus que consideraven que el preu de venda era molt baix i que sospitaven del procés que s’havia seguit. L’acord es tancava amb un pagament inicial i el compromís de reemborsaments posteriors i de forma esglaonada vinculats a l’evolució del negoci de l’entitat. Tant la cooperativa Raiffeisen com els germans Higini i Ramon Cierco van demanar a la Justícia que anul·lés la venda.



A finals de l’any passat, i en resposta d’una pregunta del grup liberal, el Govern va reconèixer que el bloqueig de la renda variable que segueix dipositada a Credit Suïsse estava retardant els pagaments de JC Flowers per la compra de Vall Banc. En concret, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va concretar que fins el setembre de l’any passat només s’havia realitzat un pagament de 3,4 milions d’euros en el moment de la signatura del contracte, el 20 de juliol del 2016. Això es deu, segons va explicar, al fet que el contracte preveu que es realitzi un primer pagament fix, referent a aquests 3,4 milions, i dos més al cap de sis i 12 mesos respectivament. Aquests dos darrers pagaments no s’han dut a terme encara –malgrat que les dates ja s’han complert– perquè la seva quantitat estava subjecta a l’evolució del negoci de l’entitat bancària, és a dir, a la quantitat d’actius que finalment s’han traspassat de BPA a Vall Banc i dels que s’han quedat a la nova entitat durant aquest període de temps. Aquest càlcul, però, no s’ha pogut fer encara perquè part dels actius, la renda variable, segueixen bloquejats i, per tant, no es pot calcular el total d’actius traspassats per completar el preu final a pagar. A preguntes de Gallardo, el responsable de Finances va deixar clar que, malgrat el retard, els pagaments no perillen i es formularan tan bon punt la renda variable es desbloquegi. Ara per ara, però, sembla que això va per llarg, ja que les accions judicials interposades al país helvètic estan allargant el retorn de dits actius.

Cinca: «Només es qüestiona l’AREB per les formes»

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va fer referència ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres a les sentències de la Batllia que donen la raó als clients que no han estat traspassats, tal com explicava aquest rotatiu en la seva edició d’ahir. En concret, va exposar que sis de les nou sentències van donar la raó a l’AREB per al procediment seguit. Tres d’elles, però, ordenen a l’AREB que justifiqui perquè no han estat traspassats certs clients de BPA a Vall Banc. En tot cas, es tracta d’una sentència de primera instància i, segons va anunciar el ministre, els membres de l’AREB estudien ara si recorreran la decisió o si acataran la resolució. En tot cas, Cinca va deixar molt clar que «en cap moment s’està posant en dubte si els comptes han de passar o no» i per tant «l’anàlisi fet per l’AREB només s’està posant en qüestió per un tema de forma».