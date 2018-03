Esperit positiu per a tot

«Us penseu que les coses surten així com així? A tothom li poden passar coses com la que em va passar a mi». Així de contundent va ser l’inici de l’exposició que el pilot Albert Llovera va fer en el marc del congrés de la fundació Lo que de verdad importa que promou i difon valors humans, ètics i morals universals a través de diverses activitats i amb testimonis de superació personal.



Així, Llovera va fer un repàs de les diverses etapes de la seva vida i va explicar als dos-cents joves que es van aplegar al Centre de Congressos com li han anat arribant les diferents oportunitats i com les ha aprofitat. El pilot els va remarcar que «és molt important que guardeu qui sou, sempre» i de la mateixa manera els va animar a reinventar-se si les circumstàncies els hi obligaven. «Jo em pensava que viuria de les meves cames i no ha estat així», els va dir, recordant la seva estada als Estats Units on va fer de conillet d’índies per a metges que volien provar un tractament amb una lesió com la seva i on va poder jugar a bàsquet, assolint un subcampionat de la lliga WNBA (l’NBA per a esportistes en cadira de rodes) i un subcampionat mundial. De la mateixa manera va animar al públic a fer una lectura positiva de tota allò que els passi.



Llovera no va ser l’únic convidat d’honor al congrés. La cita també va comptar amb la presència de la model Sandra Ibarra, a qui li van diagnosticar una leucèmia amb només 20 anys. Ibarra va explicar que el seu germà es va convertir en el seu donant i va insistir que malgrat els somnis que puguem tenir a la vida, de vegades la mateixa vida te’ls trenca i cal que ens adonem que som més forts del què pensem. Segons ella, a més d’esforç i superació, «també cal que s’alineïn els astres a favor», com en el seu cas, en què li va funcionar la quimioteràpia i el seu germà va resultar ser un donant compatible. «Soc una privilegiada i ja fa 23 anys del meu primer càncer». És per això que va recomanar a tothom viure cada dia i no esperar el cap de setmana o les vacances perquè mai no saps què pot passar.



El congrés va comptar amb l’assistència del sotsdirector general de Banca Privada d’Andbank, Josep Maria Cabanes, entitat patrocinadora de l’acte.