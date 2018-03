Samarra acusa Cinca de mentir i estudia portar noves proves al TC

L’expresident d’Orfund, Joan Samarra, considera que l’actual ministre de Finances, Jordi Cinca, contra qui va interposar una querella en el marc del cas Orfund, va mentir en seu judicial. Samarra afirma que la versió que el ministre va donar al Tribunal de Corts quan va declarar en qualitat d’encausat i la que va donar fa pocs dies en un jutjat de Barcelona per una demanda que va interposar ell contra el mitjà Crónica Global i contra Samarra no coincideixen. Principalment, constaten que hi ha una «contradicció clara» quan es refereix a Fernando Fernández Robleda, un home lligat al tràfic d’armes. Convençut de la incongruència de les dues declaracions, la representació legal de Samarra està estudiant si portar al Tribunal Constitucional la gravació de la declaració de Cinca a Barcelona com a nova prova perquè es reobri el cas. Relacionat també amb Robleda, afirmen que Cinca va intercanviar diversos missatges per fax que demostrarien la relació entre els dos.

Un altre dels punts que volen portar de nou davant la justícia és el testimoni de Luís Bielsa, un extreballador de la fonedora d’or. Samarra va sol·licitar a Corts la seva declaració i el tribunal la va desestimar. De fet, els advocats de l’expresident de l’empresa amb seu a Ordino han insistit des del primer moment en què la justícia no ha practicat totes les diligències que havien demanat. Bielsa hauria explicat a Barcelona que un tal Canadien tenia tractes directes amb Cinca i l’empresari Manuel Terren i que era l’encarregat de comprar els diamants a Libèria. Per tot plegat, insisteixen en què s’ha vulnerat el seu dret a la jurisdicció i al recurs i asseguren que hi ha prou indicis per investigar el cas. Cal recordar que Samarra va acusar Cinca i Terren d’apropiació indeguda i administració deslleial com a delictes origen de blanqueig de capitals, en un inici, i per haver mantingut vincles amb el tràfic d’armes, després.