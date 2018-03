La rescissió de la concessió dels Pouets acaba a la Batllia

L’empresa a qui el Comú d’Andorra la Vella va treure la concessió de l’aparcament dels Pouets, Dionis SLU, ha presentat una demanda administrativa contra la corporació que ha estat admesa a tràmit per la Batllia, segons va sortir publicat ahir al BOPA. Aquest pas arriba després que segons consta en l’avís que es va fer públic ahir, el comú desestimés per via del silenci administratiu el recurs de reposició que l’ex adjudicatària del pàrquing va presentar després que la corporació decidís tancar l’equipament.



Cal tenir present que l’aparcament va obrir el mes de febrer del 2017 i va estar en funcionament durant vuit mesos. Segons va explicar al seu moment la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, se’ls va deixar obrir per deferència, però amb el condicionant que havien de presentar tota la documentació referent a certificats industrials i les assegurances de responsabilitat civil obligatòries que no havien entregat en el moment de la posada en marxa. Així doncs, després de mesos de reclamar la documentació i no rebre resposta, es va procedir al tancament del pàrquing. Dionis SLU va recórrer la decisió en considerar que els elements en què es basava el comú no estaven justificats.