Trementinaires i contrabandistes

Excepcionalment, l’Esbart Valls del Nord proposa novament l’espectacle Aparences, que va tenir molt d’èxit durant la temporada passada. El motiu: «La posada en escena va ser fruit de dos anys de recerca i de feina a l’hora de crear les coreografies. Per això volíem tornar-lo a reproduir, a més sentim que és un espectacle molt nostre», va explicar la directora de l’esbart, Sandra Tudó, qui va descartar que es reprogrami successivament durant les properes temporades.



Així doncs, caldrà no perdre’s la cita el dissabte 10 de març a les 19.00h a l’Auditori Nacional per gaudir de 70 minuts d’història andorrana digerida en forma de dansa i cant, probablement amb una mica d’ajuda de les herbes de les trementinaires que vertebren bona part del relat. El fil conductor de l’espectacle el protagonitzen personatges idiosincràtics del país, les mencionades remeieres però també els contrabandistes.



L’Aparences d’aquest any no és un calc de l’anterior, creada pel cinquè aniversari de l’esbart. Hi haurà novetats. «Incorporem tres danses noves i arribem fins a les 12 coreografies dalt de l’escenari i fins a 45 ballarins d’entre 17 i 60 anys», detalla Tudó.

A més, aquesta posada en escena té un rerefons amb molt de sentit, per primera vegada es pagarà entrada, cinc euros, però tots els beneficis es dedicaran íntegrament a l’Assandca. «Al grup dels més veterans hem tingut alguns casos de malaltia que ens han tocat de prop», va revelar la directora, que, juntament amb la Pilar Capdevila, va portar el pes d’adaptar tota la coreografia al grup de dansaires.

Sandra Tudó va anunciar també que una altra de les novetats serà «la incorporació d’una trementinaire que farà funcions de narradora» per ajudar a posar a tothom en context.

Parlant de noves incorporacions, des de l’esbart van destacar «dues músiques inèdites creades pel compositor del país Jordi Barceló: Llamp de flors i Enjòlits, la segona de les quals ha estat coreografiada pel ballarí professional i director de l’Esbart Rubí, Jordi Rubio». També s’inclou música de l’Orquestra del foc i de l’aigua, Muscat, Brifània, la Cobla Catalana dels Sons Essencials, Lluís Parisé o Guillem Tudó, entre altres.



Mitjançant l’execució de les danses, l’espectador podrà retrobar una evocació d’elements de la història andorrana i de la cultura popular pirinenca, així com un petit homenatge a les dones de la terra i a les padrines. «Ambdues sempre tenien el remei per a qualsevol mal de panxa i utilitzaven la fórmula dels pegats de trementina com a guariment de nombrosos mals», van recordar des de l’esbart.



Però, d’on va venir la inspiració definitiva per posar en marxa aquest espectacle? «Uns quants integrants vam conèixer el Museu de les Trementinaires de Tuixent i vam començar a maquinar, a més coincideix que Sorteny, és una paraula que ve del basc, portada pels contrabandistes, i que vol dir, originalment, vall de les herbes», revela Tudó.



I com i qui vesteix a 45 dansaires amb uns models més aviat passats de moda? «El vestuari està tot dissenyat específicament per a nosaltres, des de fa anys comptem amb una senyora que ens ajuda a fer tota la roba que necessitem. Per a aquesta ocasió vam buscar una paleta de colors terra i roba de cotó, que és la que es feia servir a l’època», explica la directora.



Aparences s’exportarà al país veí i el 29 d’abril l’Esbart de les Valls del Nord participarà en el Dia Internacional de la Dansa a Castellbisbal. Aquesta serà l’ocasió definitiva per gaudir-la. Recordeu, res és el que sembla: ni el bo és tan bo, ni el dolent ho és tant i aquest espectacle ens convida a reflectir sobre les dualitats de tots els personatges i les etiquetes que socialment ens entreguem.