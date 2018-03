Una taxa gravarà els pisos buits

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat aquest dijous un paquet de mesures que haurien d'anar encaminades a solucionar el problema de la manca d'habitatges de lloguer i l'increment del preu que estan experimentant. Així, entre les propostes n'hi ha tres de fiscals com són la rebaixa de l'ITP per a les promocions que es destinin a habitatges de lloguer, una taxa que gravi els pisos que estiguin buits i que no es posin al mercat sense cap justificació clara i la reducció de la cessió obligatòria en promocions per al lloguer. A més, Espot ha destacat que es flexibilitzaran els contractes de lloguer i que hi haurà una carència en el pagament si el llogater assumeix algunes reformes gràcies a la reforma de la llei d'arrendament de finques urbanes que s'impulsarà en breu. Altres mesures seran que els llogaters puguin gaudir també de les ajudes del pla Renova per fer reformes als habitatges i es revisaran les zones edificades perquè els edificis més vells puguin ser reformats. A més, Espot ha remarcat que una altra voluntat és que facin cessions gratuïtes per construir pisos per a persones amb vulnerabilitat i ha anunciat que aviat hi haurà "bones notícies" sobre aquest punt.



Espot ha destacat que aquest és el fruit de la taula de treball que es va crear per avaluar la problemàtica de l'habitatge i ha recordat que hi ha mesures que depenen de l'executiu i d'altres dels comuns. El titular d'Afers Socials ha fet aquestes explicacions en el marc del debat sobre la reserva d'esmena que havia presentat el PS per congelar l'increment de l'IPC aquest 2018 en el preu dels habitatges de lloguer. El conseller Gerard Alís ha destacat que l'habitatge és una de les problemàtiques que més preocupen els ciutadans i ha lamentat que fins al moment des del Govern no s'hagi tirat endavant cap mesura concreta per fer-hi front. La reserva d'esmena ha estat rebutjada i, entre els arguments en contra, des del grup parlamentari demòcrata Carles Jordana ha destacat que aquesta congelació podria tenir un efecte contrari i suposar un increment quan el contracte s'hagi de renovar, i ha afegit que "el debat s'ha d'afrontar d'altra manera", titllant com "d'immoral" que s'apugin els lloguers de forma "desmesurada" quan s'ha de renovar el contracte. També el conseller d'SDP, Víctor Naudi, ha alertat de l'efecte que podria tenir congelar l'IPC. En el mateix sentit, Espot també ha destacat que aquesta mesura podria ser contraproduent, ja que congelar els preus podria "desincentivar" que es posin pisos al mercat i ha recordat que precisament el problema de l'habitatge és la manca d'oferta. El ministre també ha manifestat que des de l'executiu es "comparteix" la preocupació sobre l'habitatge i ha destacat que cal defugir d'un "intervencionisme excessiu".