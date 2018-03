Una allau a Arcalís mata un guia del Freeride

Un membre de l'organització del Freeride World Tour ha quedat atrapat aquest dijous al migdia en una allau a Arcalís mentre inspeccionava el recorregut de la competició que se celebra durant aquesta setmana a l'estació. Anava amb una altra persona en una zona dins del domini de l'estació, però fora pistes, al Baser Negre, a prop del túnel del Port del Rat, quan han estat sorpreses per una allau. L'home, de 34 anys i resident de nacionalitat espanyola, ha estat rescatat en parada cardiorespiratòria i, tot i que els equips d'emergència han intentat reanimar-lo, finalment ha perdut la vida a l'hospital, on ha estat traslladat des del lloc dels fets. El seu acompanyant, un francès de 32 anys, ha estat qui ha pogut donar l'avís, i es troba ingressat a l'hospital amb una fractura al genoll.

Quan s'ha donat l'avís els bombers han enviat immediatament dos helicòpters, però no hi han pogut accedir per les condicions meteorològiques, de manera que s'ha arribat al lloc del sinistre amb màquines trepitjaneu i motos de neu. També hi han anat efectius del SUM per fer tasques de reanimació cardiorespiratòria, i la policia. La víctima portava ARVA, i el senyal que emet l'aparell ha permès que el localitzessin. Els pisters de l'estació han iniciat les maniobres de reanimació de la persona fins que ha arribat el personal mèdic i han continuat amb l'intent de reanimació pulmonar amb desfibril·lador. Pel que fa a l'altra persona, la que ha avisat, ha resultat ferida, amb un genoll trencat, informen els bombers. Davant l'alerta s'han activat tots els dispositius d'emergències: SUM, policia, GRM, etcètera.



Vallnord ha informat en un comunicat que les dues persones afectades per l'allau són dos guies d'alta muntanya titulats. La víctima mortal és resident a Andorra i treballa en l'organització de l'esdeveniment.



Precisament la prova del Freeride World Tour prevista per aquest dijous s'havia cancel·lat a causa de les males condicions meteorològiques, i es reprenia divendres. També s'havia cancel·lat l'esquí escolar. El risc d'allaus és de 4 sobre 5, segons informa Protecció Civil. En aquestes condicions, "es desaconsella fortament les activitats fora pista, esquí de muntanya, raquetes, moto de neu... pel fort risc d’allaus. Aquests gruixos importants i canvis de temperatura/estat faran que s'hagi de ser vigilant fins a finals de temporada".