El capítol del pressupost destinat a despeses de personal i el que el PS considera una "despesa de personal descontrolada" ha estat motiu de picabaralla entre el Govern, el grup parlamentari majoritari i el PS, que havia presentat vuit reserves d'esmena que qüestionaven la partida que es destina a recursos humans, especialment en certes societats com ara l'ADI. Des del PS s'ha acusat el Govern d'utilitzar la contractació pública de manera "clientelar", creant places de forma "arbitrària" i ha remarcat la "paradoxa" que s'estigui procedint d'aquesta manera mentre d'una altra banda es "critica" al funcionariat. El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha defensat que en els últims sis anys el creixement de la despesa de personal s'ha situat en un 3% i, per tant, més baix que en d'altres governs. Ha afegit, a més, que "mai ningú" fins ara s'havia ocupat de dotar el fons de jubilació dels funcionaris, al qual aquest any s'hi destinarà 4,5 milions i 1,5 milions per al pla d'aportació definida. Per tant, ha afegit que si dels 110 milions destinats a personal es treu aquesta quantitat la despesa de personal creix només en un 1%. Els retrets sobre els quals s'havien fet en anys anteriors han protagonitzat el debat entre Saboya i Pere López. La consellera de DA Patrícia Riberaygua ha lamentat que des del PS es volgués posar en perill certs projectes estratègics que han de dur a terme societats com l'ADI o FEDA i per als quals necessiten recursos humans.

La sessió de Consell General en què s'estan debatent les reserves d'esmena fetes pels grups al pressupost ha començat amb la votació del nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’assemblea parlamentària del Consell d'Europa, on s'han canviat els papers Patrícia Riberaygua (ara titular) i Carles Jordana (que passa a ser suplent). Els tres consellers del PS s'han abstingut i Pere López ha qualificat aquest canvi de "petit engany" ja que a la pràctica, ha dit, la delegació continuarà encapçalada per dos homes i ho ha qualificat de "burla". Jordana li ha respost que la feina que es fa a Europa la fan tots els conselles per igual.