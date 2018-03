Mor un guia de muntanya atrapat per una allau a Arcalís

Un guia de muntanya de 34 anys i resident al país, Borja Ayed Capillas, que col·laborava amb l’organització del Freeride World Tour, va morir ahir a primera hora de la tarda després de quedar atrapat per una allau a Arcalís, concretament a la zona fora-pista del Baser Negre, a prop del túnel del Port Rat. Amb ell hi anava un altre guia, un home francès de 32 anys, que també feia part de l’organització de la prova esportiva, que va patir una fractura al genoll i que, de fet, va ser qui va poder donar l’avís d’emergència.



Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d’una del migdia quan els dos guies estaven inspeccionant el recorregut de la competició que se celebra durant aquesta setmana a l’estació d’Arcalís i es van veure sorpresos per una allau. Tal com es va remarcar des de Vallnord, l’indret del succés es troba dins del domini de l’estació però ahir estava tancat al públic.

Actuació

Des del Cos de Bombers es va informar que va ser l’acompanyant d’Ayed qui va alertar-los de la situació al mateix temps que els indicava que ell havia patit una fractura al genoll. De fet, els va dir que el seu company havia quedat cobert de neu i que intentava localitzar-lo mitjançant el dispositiu ARVA. De manera immediata es van activar els equips de rescat així com el personal d’emergències de l’estació. Els bombers van enviar dos helicòpters que no van poder aterrar a la zona on hi havia els ferits a causa de la boira i les difícils condicions meteorològiques. Així que es van desplaçar fins allà amb motos de neu i màquines trepitjaneu.



La localització de la víctima va ser ràpida (gràcies a l’ARVA i perquè segons van detallar als bombers finalment es va comprovar que el cos no havia quedat del tot cobert per la neu). Llavors es va comprovar que el noi patia una aturada cardiorespiratòria, de manera que se’l va atendre d’urgència. Posteriorment se’l va traslladar a una zona segura per als equips de rescat on es va seguir practicant-li les corresponents maniobres de reanimació. Seguidament va ser evacuat en helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en estat crític. Els professionals mèdics, però, no van poder fer res per salvar-li la vida i a primera hora de la tarda es va certificar la mort a causa de l’aturada cardiorespiratòria.



Pel que fa al segon guia que es va veure involucrat en l’accident, va quedar ingressat al centre mèdic escaldenc amb una important fractura al genoll, segons es va explicar des de l’hospital.

Males condicions

Malgrat que els dos homes (amb titulació de guia d’alta muntanya) eren experts i anaven totalment equipats per dur a terme les tasques de preparació de la cursa, algunes fonts consultades per EL PERIÒDIC van exposar que existien dubtes sobre si els dos homes havien pres riscos excessius, fins i tot no tenint en compte algunes recomanacions rebudes per altres professionals que els haurien advertit que no era bona idea acudir fins a la zona tenint en compte les condicions meteorològiques que es donaven. Cal tenir present que el risc d’allau ahir ja era de 4 sobre 5 i, de fet, la prova del Freeride World Tour prevista per ahir s’havia cancel·lat així com l’esquí escolar.



L’equip de Vallnord-Ordino Arcalís i del Freeride World Tour van lamentar profundament el «tràgic accident» i van traslladar les seves condolences a la família. De fet, el succés va generar una gran consternació en el món de l’esquí i la muntanya de manera que van proliferar els missatges de condol a les xarxes socials. Avui es preveia que se li practiqués l’autòpsia corresponent.

De Madrid a Andorra i un expert tant en muntanyisme com en obrir vies d’escalada

Borja Ayed Capillas era originari de Madrid, però ja feia anys que residia al Principat. Actualment treballava com a guia a Pas-Grau i era membre de l'Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya. Alguns companys van explicar a EL PERIÒDIC que els coneixements tècnics que tenia eren molt elevats , així com del territori. A més, també era un escalador expert que havia obert algunes vies, fins i tot per a fer escalada en gel. Els companys en van destacar que «era molt bo fent el què feia». De fet, a més de fer de guia de muntanya també era responsable d’un rocòdrom. Darrerament també s’havia interessat per l’esquí de muntanya, i estava formant-se per ampliar els seus coneixements tècnics. Concretament estava cursant el tercer nivell del títol de guia d’alta muntanya, que és la titulació màxima que es pot aconseguir, en un centre de la Pobla de Segur (Lleida).