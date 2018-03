Acord per compartir experiències amb una estació d’esquí russa

Ski Andorra va signar ahir un conveni de col·laboració amb l’estació russa de Gorki Gorod, situada a Sochi, per tal de poder intercanviar experiències professionals entre les dues destinacions de neu. Els encarregats de firmar l’acord van ser el president d’Ski Andorra, Joan Viladomat, i el director general de Gorky Gorod, Alexander Saurin.



Des d’Ski Andorra es va destacar que més enllà dels beneficis d’aquesta col·laboració en l’àmbit professional entre les dues parts, aquest fet per Andorra significa la consolidació de la destinació com a un lloc referent internacionalment pel seu bagatge al món de la neu.

Objectius

Després d’establir contacte entre les dues parts arran d’una visita d’una delegació andorrana encapçalada pel ministre de Turisme, Francesc Camp, la bona entesa entre les parts ha facilitat la signatura de l’acord que ha de permetre intercanviar coneixements entre les dues bandes en diferents àmbits. D’una banda es podrà treballar la promoció de les destinacions, en què es va destacar que a Andorra el mercat ja està molt madur i ara es treballa perquè els clients facin més despesa. En canvi, a Sochi encara estan en fase de creixement, amb la qual cosa poden aprofitar l’experiència i les estratègies que ha fet servir el Principat per arribar al punt on estem.



També es preveuen sinergies en el dia a dia de les estacions, ja que l’experiència del país es considera que pot ser de gran ajuda en qüestions tècniques com ara la qualitat i el servei a pistes, l’atenció al client, el manteniment de la neu o la innivació artificial. Un altre punt important és l’experiència en esdeveniments esportius de caràcter internacional, per les dues bandes. I és que es considera que l’experiència d’organitzar uns Jocs Olímpics pot ser de gran utilitat per al país, de cara a nous reptes com les finals de la Copa del Món d’esquí alpí que tindran lloc l’any vinent a Grandvalira. De la mateixa manera, l’experiència de Vallnord en l’organització de proves d’alt renom internacional a l’estiu, com la Copa del Món de BTT o els mundials, poden servir d’exemple per a la desestacionalització i diversificació de les activitats durant tot l’any a l’estació russa.

Turisme

En l’àmbit turístic la regió russa compta amb un casino i diferents activitats de les quals Andorra podria treure profit de la seva experiència promocional.



La delegació russa va visitar les estacions del país de la mà de Joan Viladomat, acompanyats d’altres membres de Grandvalira i de Vallnord. D’aquesta cita els responsables del complex de Sochi destaquen els bons serveis i l’acurada gestió dels recursos andorrans, així com la qualitat de les estacions i la neu.