Quan el Barça venia a Andorra

Hi va haver un temps, sense tants focus mediàtics tot i el ressò que tenia, que l’FC Barcelona realitzava les estades de pretemporada a Andorra. Va ser durant cinc anys, aprofitant les instal·lacions i la climatologia per aquelles dates que són característiques a l’estiu al Principat. Era una altra època, amb l’equip blaugrana molt més accessible del que ho és actualment, com la resta de clubs que es troben a l’elit mundial.

L’equip culer aterrava durant uns dies a Andorra la Vella del 1983 al 1987, amb totes les seves estrelles del moment. No només els jugadors i cos tècnic, sinó també altres generadors informatius com sempre eren el president, Josep Lluís Núñez, i el vicepresident Nicolau Casaus; que signaven un número similar d’autògrafs que els propis futbolistes. En el document del mes de l’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella es mostra el pas del Barça pel país. Realitzaven els entrenaments a l’Estadi Comunal, i sempre aprofitaven per jugar amistosos, com els partits que jugava contra l’FC Andorra.

Va inaugurar el 1983 l’Estadi Comunal amb un amistós amb l’FC Andorra

L’entrenador amb el que es van iniciar les estades va ser amb l’argentí César Luís Menotti, que va venir en aquella època amb la seva màxima estrella, el seu compatriota Diego Armando Maradona. Amb l’arribada a la banqueta de l’anglès Terry Venables van continuar amb la tradició. Gary Lineker, Berd Schuster, Andoni Zubizarreta, Lobo Carrasco, Steve Archibald, Javier Urruticoechea, Marcos Alonso o Víctor Muñoz van ser algunes de les figures que van passar per Andorra en aquelles èpoques. Les dates en què venien coincidien amb la festa major de la capital, entre finals del mes de juliol i inicis d’agost.

El 31 de juliol de 1983 l’FC Barcelona va estrenar l’Estadi Comunal en un aprtit contr els tricolors. El periodista Sícoris (Rossend Marsol) era en aquells temps corresponsal del diari El Mundo Deportivo i en el seu article explicava que «el complex poliesportiu, que s’ha acabat i que serà estrenat pels blaugrana, ha costat 220 millons i és una obra que ha d’enorgullir l’esport andorrà per la seva modernitat».

El futbol canvia i amb l’arribada de Johann Cruyff, el Barça va deixar de venir a Andorra a l’estiu, per realitzar la pretemporada al seu país, Holanda. Llavors van començar a primar altres aspectes, com l’econòmic, i les possibilitats a nivell d’instal·lacions que es trobaven als Països Baixos. Les estades del futbol blaugrana ja no es van repetir, però la relació culer ha seguit a través de les seves seccions, i els últims anys és Encamp qui té l’oportunitat d’acollir-los.