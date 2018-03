Bloquejats pel temporal de neu a França

Complicació severa per a l’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí. Es desplaçava per participar el cap de setmana a la Copa d’Europa de Cogne (Itàlia), però es van quedar a mig camí degut al fort temporal de neu a França, que provoca cues quilòmetriques a les carreteres, amb milers de vehicles aturats durant hores.

L’expedició la conformen Carola Vila i Ona Ferrando, juntament amb l’entrenadora Laura Orgué i l’skiman Joan Viliella. El país veí està patint un temporal de neu destacat, amb 55 departaments en estat d’alerta, i amb prohibició de circulació de camions en moltes carreteres. Especialment efectat està l’Herault, amb 1.700 conductors que van haver de passar la nit bloquejats, sobretot a l’autopista A9 a prop de Montpellier, o bé van ser acollits en 32 centres que es van habilitar per a l’ocasió.

L’equip andorrà es va trobar aturat entre Narbona i Beziers, i sense possibilitats de seguir endavant, van decidir sortir-ne i passar la nit en un hotel per avui reprendre la marxa si per arribar a temps a la prova italiana. Si no és possible, tiraran enrere per tornar a Andorra. En cas de competir-hi Vila participarà demà a la cursa de 10 quilòmetres estil clàssic, mentre que Ferrando ho farà en la de cinc km. Diumenge Vila correrà als 10 km patinador.

Qui no es va desplaçar per prendre part en aquesta Copa d’Europa després de la seva participació olímpica va ser Irineu Esteve, que es va quedar al Principat per tal de recuperar-se físicament. No només pel viatge, sinó que a Corea del Sud no va tenir l’oportunitat de realitzar els entrenaments desitjats degut a les restriccions en els horaris que hi havia. La pròxima prova en la que prendrà part serà en els 50 km patinador de la Copa del Món d’Oslo, que se celebrarà el 10 de març.