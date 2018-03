Andorra s’uneix al projecte de refugis guardats dels Pirineus

Els quatre refugis guardats d’Andorra estaran a la pàgina web que s’està desenvolupant en el marc del projecte Entrepyr 2, dins del Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra de la Unió Europea. La segona reunió del projecte va celebrar-se ahir al Principat i va servir per concretar com es desenvoluparà. L’objectiu és crear una pàgina web que integri tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus per tal que els excursionistes puguin veure totes les opcions abans d’escollir i dissenyar una ruta. Inclourà un total de 78 refugis guardats, entre els quals hi haurà els andorrans de l’Illa, Juclà, Sorteny i Comapedrosa.

A la reunió, van participar representants del Govern, del Consell General d’Aran, del Govern d’Aragó, de la Federació Aragonesa de Mutnanyisme, de la Federació de Clubs Alpins de França, del Parc Natural dels Pirineus i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. També va assistir-hi un representant de la Universitat Paul Sabatier UT3 de Tolosa, que és el centre que s’encarregarà de confeccionar l’observatori socioeconòmic dels usuaris d’aquests refugis.

Projecte transfronterer

La finalitat de l’Entrepyr 2, que ja va celebrar una primera reunió a Vielha al gener, és aconseguir que els muntanyencs recorrin indistintament els refugis espanyols, francesos i andorrans, així com utilitzar les noves tecnologies en els refugis pirinencs.