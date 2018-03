Sanè es queda

Decisions significatives al BC MoraBanc Andorra. La tornada a la competició es presenta amb diferents novetats a la plantilla. Per una part està la continuïtat de Landing Sanè fins a final de temporada, per reforçar un equip que de moment seguirà privat de la participació de Beqa Burjanadze, sense data per al seu retorn. Przemek Karnowski ja no hi és. Està cedit al Montakit Fuenlabrada perquè segueixi progressant i que la propera campanya pugui jugar al Principat amb un rol important.

La participació de Sanè als últims partits abans de l’aturada per la Copa del Rei i la finestra FIBA va ser destacada, el que va convèncer per allargar fins a final de curs el seu contracte temporal, que expira diumenge, el dia que el MoraBanc juga a la pista de l’Iberostar Tenerife. «Seguirà amb nosaltres si no passa res», assegura Francesc Solana, director general del MoraBanc, perquè amb «el seu rendiment el dibuix de l’equip ha variat i compleix amb el que necessitem», per aquest motiu qui es va quedar sense lloc és Karnowski. El pivot francès ha demostrat el que s’esperava d’ell, i amb rapidesa. «Érem coneixedors de les seves virtuts, però ens ha sorprès que les exploti tant aviat. Pot jugar en dues posicions interiors i ens ajuda amb la seva activitat, energia i capacitat física». A més, certifica el seu encert en el llançament exterior: «Sempre ha estat així. El tir de tres sempre ha estat una de les seves millors característiques i en els partits que ha estat amb nosaltres ho ha demostrat».

Cessió de Karnowski

El polonès ja s’entrena amb el seu nou equip. Té contracte per dos anys i a final de temporada finalitzarà la cessió per tornar al Principat. L’experiència al Fuenlabrada s’espera que sigui profitosa per al jugador, ja que al MoraBanc s’havia quedat sense lloc. «La seva lesió va canviar el dibuix de l’equip i s’ha quedat fora. No volíem esperar fins a final de temporada perquè algú es fes mal i entrés ell. El Fuenlabrada era el més interessat en incorporar-lo i vam acceptar». Tot i que es tracta d’un rival directe en la lluita pels play-off, «volem el millor pel jugador, i si allí ho fa bé nosaltres ens en beneficiarem en el futur».

L’adaptació després del seu pas per l’NCAA al bàsquet de l’ACB no va ser fàcil, tot i que «ens ha ensenyat la seva qualitat i el que és capaç de fer, encara que segur no tot el que voldria. Hi ha partits on ha jugat molt bé i en cap ho ha fet malament. Li falta consistència de ser sempre el mateix jugador, sense tenir tants alts i baixos. Necessita adquirir més maduresa».

Retorn a la competició

La Lliga Endesa torna a posar-se en marxa aquest cap de setmana. Una aturada que arribava amb l’equip del tot endollat, amb quatre victòries consecutives. Aquesta interrupció «ja veurem si ens ha anat bé o malament. No ho podem fer com a l’anterior aturada, on vam sortir adormits a València, on tot i recuperar-nos a la segona part, ens va costar el partit». Jugadors com Andrew Albicy i Jaka Blazic «han jugat molts minuts i esperem que durant el proper mes no els afecti», mentre que Jaime Fernández «ha arribat més cansat que l’anterior vegada i s’ha de recuperar». Colton Iverson ha tingut l’oportunitat d’anar-se adaptant a base d’entrenaments i «no té res a veure a com està ara de com va arribar. D’aquí fins a final de temporada ens donarà duresa, rebot i experiència».

Tranquil·litat per a Burjanadze

La campanya passada Beqa Burjanadze va ser una peça important en els esquemes de l’entrenador, Joan Peñarroya. Però no acaba de fer net de la lesió i al club no volen posar dates per al seu retorn, per tal de no pressionar-lo per a que torni a les pistes.

L’últim matx que va jugar el georgià va ser el 30 d’abril de l’any passat, en la 31a jornada de la Lliga Endesa, a la pista del RETAbet Bilbao. Es va perdre els últims partits de la fase regular, els play-off i l’Eurobasket amb la seva selecció. Estava previst que retonès de la lesió al genoll dret, del qual es va operar, durant el passat mes de febrer complint cinc mesos de recuperació. Després es va allargar a principis de març, però veient que no serà possible ja no es fixa cap mena de data. «Està anant més lent del que es podia esperar. No té encara la cama preparada per entrenar i volem donar-li tranquil·litat», indica Solana, que és optimista per a que no es quedi una temporada en blanc i abans de concloure-la pugui tornar a la pista a competir. «Ho esperem tots, no només al club, sinó que el que més ho vol és ell mateix».

Des que va haver d’aturar-se pels dolors que patia a la zona, que res va anar com es desitjava. El tractament inicial no va funcionar i no només no li va permetre jugar el final de temporada, sinó tampoc l’Eurobasket. Es va decidir que s’operés i a inicis d’octubre passava per quiròfan. La recuperació està tardant més del previst i aquest fet, estant tant de temps sense jugar, «mentalment toca, però esperem que també en pugui treure alguna cosa de profit i que torni encara més fort piscològicament».