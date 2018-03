Allargant el fil solidari

Tot i el temor que no tingués una bona acollida, l’activitat El fil solidari, organitzada conjuntament entre Unicef Andorra i Santa Pazienzia, va acabar sent tot un èxit: va recaptar un total de 2.089 euros. Consistia en dos tallers de ganxet que impartia la dissenyadora i professora de crochet Estefanía González a l’hotel Plaza la tarda de dimecres.

Malgrat el temporal de neu d’aquell dia, van cobrir-se totes les places de l’activitat. Van assistir-hi una cinquantena de persones de totes les edats: nens i nenes, joves i dones d’edat més avançada, que van seguir apassionadament les instruccions de l’Estefanía González de Santa Pazienzia. La professora va donar-los els patrons per teixir un barret i una bufanda amb la llana proporcionada per Trap-art, una activitat que era apta per a tots els nivells.



Projecte amb continuïtat

Els 2.089 euros recaptats es destinaran a diversos projectes que Unicef Andorra té en marxa. Tot i així, no s’elegiran fins que finalitzi l’activitat, que just ara comença la segona part. Totes les persones que van assistir als tallers, així com aquelles altres que ho desitgin, podran teixir més barrets i bufandes i donar-los a l’ONG per tal que pugui fer-ne una venda solidària i recaptar encara més fons per a les iniciatives destinades a la infància.

A banda dels diners provinents de l’entrada al taller, que costava 25 euros, part de la recaptació va aconseguir-se amb l’acció Fila 0, que consistia a donar cinc euros a El fil solidari encara que no s’hagués assistit als tallers. D’aquí, es van obtenir 137 donacions, sobretot provinents d’Andorra i Espanya, però també d’Itàlia, l’Argentina, Xile i Puerto Rico.

L’objectiu tant d’Unicef Andorra com de Santa Pazienzia és que l’acció no sigui puntual i es pugui repetir en altres ocasions amb patrons diferents i trobades de persones aficionades al ganxet. Tot per «estirar el fil solidari el més lluny possible», defensaven des de l’ONG. L’Estefanía insistia que «el projecte és molt bonic i que sempre que pugui ajudar, ho farà».