El Freeride World Tour de Vallnord es reprograma pendent del temps

El tràgic accident va provocar la suspensió de la prova andorrana del Freeride World Tour (FWT). Estava previst que es disputés avui aprofitant les condicions meteorològiques, però tant des de l’organització del circuit mundial com des de Vallnord Ordino-Arcalís van decidir reprogramar l’esdeveniment.

La cara escollida, per les seves característiques, on es desenvoluparà serà la del Baser Negre, que sempre ha estat la primera opció. Totes les etapes del FWT compten amb dies de marge per a que es puguin realitzar, degut a que el fora pista depèn d’unes característiques específiques tant a nivell meteorològiques com de l’estat de la neu i el terreny per a que es pugui portar a terme, sempre donant la màxima seguretat als riders participants. Les previsions indicaven que avui i demà el temps seria més benigne que no pas els pròxims dies, pel que un cop ajornada la prova serà demà quan s’estima que es pugui realitzar.